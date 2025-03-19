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Saúde

Demodex: conheça os aracnídeos que moram nos poros do seu rosto

Existem até cinco ácaros em cada centímetro quadrado da sua pele. De noite, sua face vira o motel desses bichinhos.

Por Maria Clara Rossini 19 mar 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Ilustração de um Demodex folliculorum - ácaro parasita nos cílios de um olho humano.
 (NANOCLUSTERING/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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Não há porque ser egoísta com os seus pertences. Afinal, nem o seu corpo é só seu: compartilhamos essa carcaça com milhares de bactérias, vírus, protozoários, fungos e outros microrganismos. Eles fazem parte do microbioma do seu intestino, da boca e de onde mais imaginar.

Um dos bichos mais estranhos que vivem em nós são provavelmente os ácaros do gênero

Demodex. Eles são aracnídeos – ou seja, animais – minúsculos que moram nos poros do rosto e folículos capilares. Existem mais de cem espécies de demodex, mas apenas duas vivem em humanos: Demodex folliculorum e Demodex brevis.

Fique tranquilo de que você nunca vai vê-los a olho nu: esses ácaros têm o corpo transparente e medem de 0,15 a 0,3 milímetros de comprimento. Possuem oito pernas curtas e escamas para se agarrar à pele. Os demodex se alimentam de células mortas e gordura liberada pelas glândulas sebáceas.

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Fotografia de um Demodex folliculorum - ácaro parasita nos cílios de um olho humano.
(Oleg Kovtun/Getty Images)
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Os D. folliculorum são maiores e mais abundantes no rosto. Cada cm² da sua pele pode abrigar até cinco animais. Eles podem ser encontrados em todo o rosto, mas têm preferência pelo nariz, queixo, cílios e sobrancelhas.

Praticamente todas as pessoas têm ácaros no rosto. Uma exceção são os

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bebês, que não produzem muitos hormônios e sebo. Eles adquirem os demodex ao longo da vida, principalmente por meio do contato físico com familiares.

Motel microscópico

Durante a noite, quando você está dormindo, seu corpo libera um hormônio chamado melatonina. Esse é o sinal que os ácaros esperam para saírem dos poros e começarem a andança pelo seu rosto. Eles se movem a aproximadamente um centímetro por hora.

O objetivo da peregrinação é, principalmente,

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encontrar parceiros sexuais nos buracos vizinhos. Isso só rola à noite, já que esses animais não têm proteção contra a radiação UV.

Tanto os machos quanto as fêmeas têm uma abertura genital, o que possibilita a fecundação interna. O rala e rola acontece (literalmente) na sua cara. Os ovos resultantes são colocados dentro do folículo ou do poro, onde as larvas se desenvolvem ao longo de três a quatro dias. 

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Após os ovos eclodirem, os ácaros demoram uma semana para chegarem à vida adulta. Eles vivem mais duas semanas e morrem no seu rosto mesmo, onde são decompostos.

Preciso me preocupar?

A infestação de ácaros na pele é normal, e ocorre em diversos mamíferos. Os cães, por exemplo, são cheios de

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Demodex canis. Já a espécie que mora nos gatos se chama 

Demodex cati. É provável que esse gênero de aracnídeo tenha evoluído junto com os mamíferos.

Os demodex podem ser um problema para quem tem alguma doença autoimune, em que o corpo reage exageradamente à presença dos ácaros, gerando inflamação da pele. Pesquisadores também já encontraram um grande número de demodex em áreas afetadas por rosácea – mas ainda não está claro se a infestação por ácaros causa rosácea, ou se a rosácea atrai ácaros.

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