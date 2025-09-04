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Saúde

Desodorante, mas não para as axilas? Saiba como neutralizar o mau cheiro de outras partes do corpo!

Inovação da Unilever, o All Body Deo, chega ao Brasil para uso em pés, áreas íntimas, peito e costas, com tecnologia exclusiva que neutraliza odores corporais

Por Abril Branded Content 4 set 2025, 18h00 | Atualizado em 5 set 2025, 15h30
O mau odor corporal vai além das axilas, saiba como neutraliza-lo!
O mau odor corporal vai além das axilas, saiba como neutraliza-lo! (iStock/Reprodução)
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Desodorante, mas não para as axilas? Saiba como neutralizar o mau cheiro de outras partes do corpo! Priorizar nos meus resultados Google

Suar é importante para o corpo humano, mas o mau odor que pode vir com ele não precisa ser uma experiência desagradável para as pessoas ou para quem está perto delas. Para os brasileiros, em especial, esse é um tema muito importante: a avaliação olfativa chega a influenciar as relações sociais, sejam elas pessoais e profissionais.

Uma pesquisa recente realizada pelo Instituto Datafolha encomendada pela Unilever colocou números para esta preocupação: de cada 100 brasileiros, 77 se sentem bastante incomodados quando percebem que alguma parte do seu corpo não está cheirando bem. E 88 ficam desconfortáveis quando isso acontece com alguém que está ao lado. 

A pesquisa comprova que somos um país que se preocupa demais com o cheiro corporal, e não apenas nas axilas: 77% dos brasileiros gostariam de uma solução capaz de eliminar os odores de outras partes do corpo. 

Nada mais natural, portanto, que os odores corporais estejam no foco da Unilever, presente em 100% dos lares brasileiros. A pesquisa sobre a relação dos habitantes do país com o odor integra o lançamento de um produto inédito no país, voltado ao controle do mau odor em outras partes do corpo como pés, áreas íntimas, peito e costas.

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Lançado com as marcas Rexona, Dove e Dove Men+Care, o desodorante corporal All Body Deo cria uma nova categoria de cuidados pessoais no mercado nacional. Ele neutraliza o mau odor, sem interferir na transpiração, eliminando os microrganismos que causam mau cheiro e respeitando a microbiota da pele.

Vamos agora conhecer esta novidade e entender como ela ajuda a controlar o mau cheiro em outros lugares do corpo. Clique aqui!

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