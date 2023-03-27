Esta é a salada perfeita para astronautas, segundo cientistas

Alface, tomate e cebola? Nada disso. A salada perfeita para astronautas, mais colorida e crocante, consiste em sete ingredientes: soja, sementes de papoula, cevada, couve, amendoim, sementes de girassol e batata-doce. É o que sugerem cientistas da Universidade de Adelaide, na Austrália, e da Universidade de Nottingham, no Reino Unido.

Os astronautas têm necessidades nutricionais diferentes daqueles que permanecem na Terra, porque experimentam condições estressantes como a exposição à microgravidade – cujos efeitos prejudiciais incluem perda óssea. Nesse contexto, eles precisam de mais nutrientes, como cálcio e vitamina D, do que o normal.

Esses profissionais podem passar um ano a bordo da Estação Espacial Internacional, geralmente comendo alimentos desidratados e de preparação rápida. Mas as viagens espaciais ficarão mais longas se missões com destino a Marte, por exemplo, se tornarem uma realidade nas próximas décadas. E aí a alimentação se torna um desafio maior.

Carregar muitos suprimentos dificulta as missões de longo prazo. E, quanto mais compridas forem as missões, mais importante é garantir refeições nutritivas e interessantes para os viajantes do espaço. Por isso, pesquisadores estudam como fazer isso desde já. É o caso da equipe liderada por Shu Liang, da Universidade de Adelaide.

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Eles se basearam em um estudo da Nasa que indicou as necessidades nutricionais diárias de um astronauta. Então, selecionaram 100 culturas e mediram carboidratos, gorduras, vitaminas, fibras, aminoácidos e outros componentes dos possíveis ingredientes da Salada Perfeita.

Os pesquisadores alimentaram um modelo computacional com esses dados, e ele identificou 10 combinações, de seis e oito ingredientes, que forneciam os nutrientes nos níveis desejados. A vencedora foi a salada citada no início deste texto.

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Para escolhê-la, os pesquisadores também levaram em consideração o espaço que cada planta precisa para crescer, quanta água é gasta no processo e quantos resíduos não comestíveis (como cascas e sementes) sobram após o preparo da salada. Quanto mais econômica fosse a combinação, melhor.

“A comida é parte integrante de se manter saudável e feliz”, disse Liang em um comunicado. “Por isso, também analisamos outros aspectos importantes de uma dieta espacial para promover o bem-estar dos astronautas, incluindo cor, sabor [e o quão agradável era comer os ingredientes juntos]”.

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Em um teste conduzido por uma psicóloga espacial, quatro voluntários experimentaram a salada – e assim se avaliou seu “valor psicológico”. Agora, o próximo passo é projetar as câmaras e os sistemas em que se poderia cultivar os vegetais escolhidos a bordo de uma nave espacial.