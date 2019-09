Estresse é mais contagioso do que parece

O estresse mexe com o corpo todo – e deixa marcas características no cérebro. A novidade é que isso não acontece apenas no organismo do estressado: também contagia o cérebro de quem está ao redor, que não tinha nada a ver com a história.

Na Universidade de Calgary, no Canadá, pesquisadores agruparam ratos de laboratório em pares. Um dos ratos do parzinho era separado e exposto a estresse moderado (pequenos choquinhos nas patas). Depois, ele era devolvido à jaula onde estava o companheiro.

A atividade cerebral de ambos os ratinhos foi examinada pelos cientistas – mais especificamente, eles estavam vasculhando uma região do hipotálamo, para estudar os neurônios responsáveis por regular o CRH (hormônio liberador de corticotrofina), que é produzido quando nos encontramos em situações estressantes.

Eles descobriram que esses neurônios reagiam do mesmo jeito nos dois ratos: tanto no bicho que tomou o choque de verdade quanto no outro, que apenas socializou com o animal estressado.