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Ciência, Saúde

Estudo aponta ligação entre maconha e esquizofrenia

Risco para a população em geral é baixo, mas erva pode desencadear a doença em pessoas suscetíveis, apontam dados do Canadá.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2025, 14h00
Imagem de pés de maconha.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Estudo aponta ligação entre maconha e esquizofrenia Priorizar nos meus resultados Google

Após a legalização da maconha no Canadá, triplicou o número de casos de esquizofrenia associada ao transtorno de uso de cannabis (TUC): uma condição em que a pessoa faz uso compulsivo da droga, a ponto de complicar a própria vida.

Essa foi uma das conclusões de pesquisadores do Ottawa Hospital Research Institute, que analisaram (1) os prontuários médicos de 13,5 milhões de pessoas, com idade média de 39 anos, entre 2006 e 2022 – ou seja, cobrindo períodos anteriores e posteriores à legalização da erva no país (onde ela foi liberada para uso recreativo em 2018).

Antes da liberação, 3,7% das pessoas com TUC desenvolveram esquizofrenia; após a liberação, esse número saltou para 10,3%.

Há uma série de estudos (2) apontando que o uso de maconha pode desencadear ou agravar a esquizofrenia em pessoas que tenham propensão à doença – mas o novo trabalho foi o primeiro a demonstrar isso em grande escala.

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Porém, o risco para a população em geral, como um todo, é considerado relativamente baixo. Após a legalização da maconha no Canadá, o número de casos de TUC triplicou, mas mesmo assim continuou em patamar modesto: passou a ser de 4,6 casos a cada 1.000 habitantes (ou 0,46% da população).

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Fontes (4) “Changes in Incident Schizophrenia Diagnoses Associated With Cannabis Use Disorder After Cannabis Legalization”, D Myran e outros, 2025; (5) “Cannabis and psychosis/schizophrenia: human studies”, D D’Souza e outros, 2009.

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