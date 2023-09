Fenilefrina oral para congestão nasal não funciona, diz “Anvisa” dos EUA

Após uma avaliação de estudos clínicos, um painel de consultores especializados do FDA (a Anvisa americana) concordou que medicamentos orais à base de fenilefrina são ineficazes para tratar entupimento nasal.

Embora o composto não seja prejudicial à saúde – não há motivo para preocupação caso você use ou já tenha usado esse princípio ativo –, o órgão afirma que grande parte do remédio é decomposta antes de chegar à corrente sanguínea e causar qualquer melhora no seu nariz entupido.

A recomendação do painel é que a FDA reclassifique os descongestionantes orais do tipo para que não sejam falsamente rotulados como eficazes. Aqui no Brasil, a fenilefrina é presente em rótulos como Benegrip, Naldecon, Multigrip e Fluviral.

Os consultores destacam pelo menos três grandes ensaios clínicos que testaram a fenilefrina administrada por via oral nos últimos anos e concluíram que a molécula não é eficaz em nenhuma dose. Eles descrevem os dados como “consistentes, substanciais e verossímeis”.

A decisão do painel não quer dizer que o órgão vai, obrigatoriamente, agir contra medicamentos que contêm esse princípio ativo nos EUA. A FDA ainda pode adiar essas medidas por muitos meses, enquanto aguarda contestações de empresas farmacêuticas – que já estão acontecendo. Como os descongestionantes à base do composto são considerados seguros e podem tratar outros sintomas de resfriados e alergias, eles podem permanecer nas prateleiras.

Se forçados a reformular seus produtos, os fabricantes podem criar uma falta abrupta de remédios para gripe nos Estados Unidos. Contudo, se permanecerem no mercado, os consumidores continuarão a gastar milhões em medicamentos que contêm ingredientes possivelmente ineficazes, alerta o painel.

Como alternativa, eles citam a pseudoefedrina. Porém, ao contrário da fenilefrina, que é facilmente encontrada em lojas de conveniência e supermercados, ela costuma ficar escondida atrás dos balcões farmacêuticos – a exigência de receita tem o objetivo de impedir compras em grande quantidade, já que a pseudoefedrina pode ser usada para produzir metanfetamina, uma droga ilegal.

Vale lembrar que, quando aplicada diretamente no nariz, seja por spray ou gotas, a fenilefrina ainda é considerada um descongestionante eficaz, por cair mais diretamente na corrente sanguínea.

