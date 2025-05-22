Inovações médicas são foco de premiação

Do uso de inteligência artificial em avanços em diagnóstico e tratamento a pesquisas relacionadas à genômica para aprimorar o conhecimento sobre a biologia humana e suas aplicações na saúde – o Prêmio Veja Saúde Oncoclínicas de Inovação Médica alcança e divulga o esforço de brasileiros que fazem diferença no ecossistema de saúde do país.

Aberta à participação de universidades, centros de pesquisa, órgãos públicos, empresas, hospitais, clínicas e entidades médicas ou de suporte ao paciente, nos anos anteriores a premiação teve entre seus vencedores os responsáveis por tecnologias de ponta como uma rede que monitora e salva bebês em UTI e uma cabine high tech que detecta câncer de pele.

Para Diogo Sponchiato, redator-chefe de VEJA SAÚDE, “a premiação se consolida como uma das principais inciativas de reconhecimento a pesquisadores e profissionais de saúde brasileiros, com o diferencial de prestigiar não só a inovação tecnológica, mas também o caráter social dos trabalhos”. O troféu já foi entregue também a autores de projetos assistenciais, a exemplo de um programa de navegação para facilitar a rotina de cuidados de pessoas em tratamento oncológico em sistema público de saúde e outro com foco na capacitação de profissionais da educação para identificar precocemente sinais de transtorno do espectro autista e deficiência intelectual.

Na visão do fundador e CEO da Oncoclínicas&Co, Bruno Ferrari, o prêmio não apenas reconhece talentos excepcionais, mas também impulsiona ideias que podem revolucionar a saúde. “A inovação médica é a chave para enfrentarmos desafios complexos e as mudanças sociais, e iniciativas como essa estimulam a comunidade científica a pensar além, traduzindo pesquisa em resultados práticos que salvam e prolongam vidas”, destaca o oncologista. “Na Oncoclínicas, acreditamos que o futuro está na colaboração entre médicos, pesquisadores, instituições e a sociedade. Ao apoiar este prêmio, queremos fortalecer essa rede de conhecimento e inspirar uma nova geração de profissionais a desenvolver soluções disruptivas. Cada projeto premiado é um passo à frente na democratização de tratamentos mais eficazes e humanizados”, conclui.

“A ciência é um legado coletivo, e é por isso que investir em iniciativas como essa vai além do reconhecimento, é um compromisso com o futuro. O conhecimento só ganha vida quando é compartilhado. Por isso, unimos forças com universidades, profissionais da saúde, veículos de comunicação e a sociedade para criar pontes entre a pesquisa acadêmica e a prática clínica”, afirma Carlos Gil, diretor médico da Oncoclínicas&Co e presidente do Instituto Oncoclínicas. “Este prêmio é um exemplo disso, ele estimula a criatividade de mentes brilhantes e acelera soluções que podem redefinir padrões de cuidado assistencial, especialmente para quem mais precisa. A inovação não surge isoladamente. Ela nasce da colaboração, do investimento em educação e da coragem de enfrentar os desafios”, complementa.

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O Prêmio Veja Saúde Oncoclínicas de Inovação Médica contempla sete categorias, e os trabalhos que preencherem os critérios da premiação – como capacidade disruptiva, abrangência e aplicabilidade, impacto e relevância e uso de novas tecnologias – serão analisados por um júri técnico com alguns dos maiores nomes da ciência e da saúde do país.

Medicina de Precisão e Genômica

Pesquisas e demais iniciativas relacionadas à medicina de precisão e ferramentas genéticas para melhorar o entendimento da biologia humana para propiciar avanços na detecção, no controle e no tratamento de doenças.

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Tecnologias Diagnósticas

Estudos e demais projetos, de impacto clínico e/ou acadêmico nos campos das análises clínicas, patologia, radiologia, diagnóstico por imagens e telediagnóstico, com potencial de facilitar diagnóstico precoce ou mais preciso de doenças.

Terapias e Tratamentos Inovadores

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Táticas farmacológicas e não farmacológicas, novos medicamentos, terapias celulares, genéticas, adjuvantes ou outros métodos, em todas as especialidades da medicina e demais áreas da saúde.

Prevenção e Promoção à Saúde

Intervenções, pesquisas, projetos, campanhas e outras ações voltadas à prevenção de doenças, atenção primária e diminuição do risco de patologias, bem como de comportamentos ou circunstâncias que afetem a saúde e a qualidade de vida.

Medicina Social

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Projetos assistenciais ou educativos concebidos e/ou realizados por médicos e demais profissionais de saúde com atuação sobre um grupo específico ou a população como um todo, tendo a meta de promover o acesso a recursos que beneficiem a saúde.

Engajamento e Empoderamento do Paciente

Programas, práticas, ferramentas e plataformas que permitem aos pacientes ter um papel mais ativo em sua própria saúde e tratamento.

IA na Transformação Digital em Saúde

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Projetos que utilizam a inteligência artificial para transformar digitalmente o setor da saúde, melhorando a acessibilidade, a qualidade do atendimento e a eficiência operacional.

Saiba mais em: https://premiodeinovacaomedica.com.br/

Se tiver alguma dúvida sobre como participar, escreva para premiodeinovacaomedica@abril.com.br