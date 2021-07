Maconha afeta formação do cérebro

O uso da cannabis na adolescência interfere no desenvolvimento do órgão, que fica com áreas do córtex pré-frontal mais finas (um efeito que geralmente só se manifesta na velhice), e maior quantidade de receptores canabinoides, que se conectam às moléculas da droga.

Foi essa a conclusão de um estudo realizado por cientistas de sete países (1), que analisaram 1.598 exames de ressonância magnética realizados por 799 adolescentes entre 14 e 19 anos. Os pesquisadores também aplicaram um teste psicológico – e constataram que as pessoas com córtex mais fino eram mais impulsivas.

