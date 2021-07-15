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Saúde

Maconha afeta formação do cérebro

Estudo mostra que ela pode causar alterações anatômicas no órgão se for consumida durante a adolescência - e isso tem consequências comportamentais

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2021, 10h37
Foto de uma plantação de maconha, com foco em uma folha.
 (Norman Posselt/Getty Images)
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Maconha afeta formação do cérebro Priorizar nos meus resultados Google

O uso da cannabis na adolescência interfere no desenvolvimento do órgão, que fica com áreas do córtex pré-frontal mais finas (um efeito que geralmente só se manifesta na velhice), e maior quantidade de receptores canabinoides, que se conectam às moléculas da droga.

Foi essa a conclusão de um estudo realizado por cientistas de sete países (1), que analisaram 1.598 exames de ressonância magnética realizados por 799 adolescentes entre 14 e 19 anos. Os pesquisadores também aplicaram um teste psicológico – e constataram que as pessoas com córtex mais fino eram mais impulsivas.

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Fonte 1. Association of Cannabis Use During Adolescence With Neurodevelopment. M Albaugh e outros, 2021.

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