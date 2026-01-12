Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Saúde

Milhões de células das mães ficam para sempre no corpo dos filhos. Entenda por quê.

Durante a gravidez, mães e bebês trocam entre si milhões de células que persistem mesmo após a gravidez; algumas delas condicionam o sistema imunológico

Por Diego Facundini 12 jan 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h33
Fotogravia de uma barriga de uma mulher grávida.
 (Catherine Falls Commercial/Getty Images)
Continua após publicidade
Milhões de células das mães ficam para sempre no corpo dos filhos. Entenda por quê. Priorizar nos meus resultados Google

Há mais de cinquenta anos, a ciência descobriu que, da maneira mais literal possível, todos nós somos um pouco nossas mães – e toda mãe tem um pouco de seus filhos. Das mais de trinta trilhões de células que compõem o corpo humano, uma a cada um milhão não pertencem a você: são figurinhas trocadas, células “microquiméricas” que, durante a gravidez, passam pelo sangue do corpo materno para o corpo do bebê, e do corpo do bebê para a mãe. Lá, continuam aos milhões, mesmo após o parto.

Esse fenômeno – o microquimerismo – leva o nome das quimeras, criaturas híbridas da mitologia grega que misturam partes de diferentes animais (cabeça de leão, cauda de serpente, corpo de cabra, e por aí vai). É uma mistura complexa cujas ramificações vão ainda mais fundo: ao passo que células fetais conseguem “voltar no tempo” para o corpo de suas mães, as células microquiméricas herdadas também podem vir de irmãos mais velhos ou gêmeos. Ou então traçar uma linha reta, direto do corpo de nossas avós maternas.

Células assim, estrangeiras ao próprio organismo, foram identificadas em todos os órgãos humanos já analisados, e sua permanência no corpo sempre foi um mistério para a imunologia. Para defender o corpo contra organismos invasores e doenças, o sistema imunológico ataca todas as células que vêm de fora – exceto as microquiméricas. Para essas células, ele faz vista grossa, e nunca se soube exatamente por quê.

Siga

Um novo estudo publicado na revista Immunity pode ter a resposta. Modificando células imunes em ratos, uma equipe de pesquisadores identificou um pequeno subconjunto de células maternas que serviam para manter em xeque o próprio sistema imunológico.

Continua após a publicidade

A base de tudo é uma técnica com a qual o grupo já havia trabalhado em estudos de 2015 e 2023, que consiste em cruzar e selecionar artificialmente os ratinhos até que certos marcadores apareçam na superfície de suas células imunes. Esses marcadores são importantes, e servem para que os pesquisadores, mais tarde, consigam remover especificamente essas células.

Após o nascimento, o corpo dos ratos manteve uma fração de células das suas mães, mas algumas delas se destacaram mais que as demais. Era uma porção pequena e persistente, associada à atividade imune do corpo e à produção dos linfócitos T reguladores, que controlam os excessos do nosso sistema imunológico e não permitem que ele ataque nosso próprio corpo.

Essas células maternas eram parecidas com as células mielóides e dendríticas produzidas pela medula óssea. Esses dois tipos são responsáveis, respectivamente, pela produção das células do sangue e pela defesa do organismo.

Continua após a publicidade

Daí vem o pulo do gato: os pesquisadores experimentaram jogar fora esse grupo de células nos filhotes das ratinhas. O resultado é que o organismo perdeu toda a tolerância às células microquiméricas, e elas desapareceram.

Os cientistas concluíram que a persistência dessas células estrangeiras do corpo provavelmente dependia de um processo contínuo, no qual um subtipo pequeno de células maternas treinava o sistema imunológico para não atacar todas as demais.

Ainda não se sabe ao certo que função as células microquiméricas têm no corpo humano, mas o interesse em estudá-las vai bem além da curiosidade: essa troca de células tem ligação com uma série de problemas de saúde, dentre eles câncer, doenças cardiovasculares, doenças autoimunes e transtornos neurológicos como a demência. Entender essas células e como cada uma influencia no funcionamento do nosso corpo é, também, entender os problemas que trazem.

Continua após a publicidade
Publicidade
TAGS:
células
Gravidez
MÃE
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).