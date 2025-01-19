Cerca de 50 milhões de pessoas vivem com doença de Alzheimer no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). Dessas, mais de 1,2 milhão são brasileiros. A maioria são mulheres: o transtorno neurodegenerativo é duas vezes mais frequente em pessoas do sexo feminino.

Agora, uma pesquisa feita em parceria entre cientistas brasileiros e americanos descobriu que as mulheres com Alzheimer ou perda de memória leve (um quadro de risco para Alzheimer) têm níveis reduzidos de carnitina livre no sangue, diferentemente dos pacientes homens. Mas o que é carnitina livre?

“A carnitina transforma gordura em energia”, explica Mychael Lourenço, professor do Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira (que também foi um dos financiadores da pesquisa) e um dos líderes do estudo, que foi publicado na revista especializada Molecular Psychiatry. Trata-se de uma molécula central para o metabolismo.

Quanto menos carnitina, mais grave o Alzheimer

Os pesquisadores procuraram por carnitina nas amostras de sangue de dois grupos distintos. Foram 125 participantes ao todo, parte deles no Rio de Janeiro, parte na Califórnia. Os grupos reuniam pessoas saudáveis, com casos de perda de memória leve e pessoas com doença de Alzheimer.

Continua após a publicidade

“Muitos dos estudos que existiam até então, e isso felizmente está começando a mudar, usavam apenas populações caucasianas de países desenvolvidos, mas isso não necessariamente se reproduz em diferentes populações”, explica Lourenço.

Continua após a publicidade

Fazer pesquisas com duas populações distintas é interessante, porque mostra se um mesmo fenômeno acomete (ou não) pessoas com características culturais e genéticas diferentes — o que é importante para saber se os achados de um estudo também valem para outras etnias.

A descoberta da pesquisa de que os níveis reduzidos de carnitina eram presentes só nas mulheres, e não nos homens, pode explicar porque a doença é mais prevalente entre as mulheres, mas esse não é o único fator envolvido. Mais estudos futuros podem indicar o grau de relevância dessa alteração.

Continua após a publicidade

O porquê da alteração ocorrer só nas mulheres ainda é desconhecido, mas pode ter relação com variações hormonais específicas ao sexo feminino. Todos os pacientes tinham mais de 60 anos, então todas as mulheres já tinham passado pela menopausa, momento de muitas transformações hormonais que mexem com metabolismo.

A descoberta dos níveis alterados de carnitina ajudou a melhorar o diagnóstico das pessoas. Como a molécula é um biomarcador de Alzheimer para as mulheres associado ao desempenho cognitivo – na prática, quanto mais grave o caso, menor o nível de carnitina –, os diagnósticos devem se tornar mais precisos com esse indicador.

Continua após a publicidade

“Agora, o que a gente precisa fazer é voltar para a bancada do laboratório e entender duas coisas: por que existe a redução de carnitina em mulheres com Alzheimer e descobrir se a suplementação de carnitina pode proteger contra perda de memória”, conta Lourenço, que acredita que a descoberta pode ser usada para pensar em possíveis terapias para a doença, que ainda não tem tratamento eficaz.