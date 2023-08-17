Novo tipo de antidepressivo passa em teste

O cérebro humano tem mais de 100 neurotransmissores. Os antidepressivos comuns impedem que os neurônios reabsorvam algumas dessas substâncias químicas (na maioria dos casos, a serotonina). Isso faz com que os níveis delas aumentem, e ajuda a tratar doenças como a depressão.

Mas uma nova droga, que se chama navacaprant e está sendo desenvolvida pela empresa americana Neumora Therapeutics, funciona de outro jeito: ela atua sobre os receptores opioides kappa (KOR), que existem em várias regiões do cérebro e estão relacionados ao controle da dor e à regulação emocional, entre outras funções (1).

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O navacaprant foi avaliado em 171 voluntários, e se mostrou eficaz contra depressão moderada a severa. Ele é diferente dos analgésicos opioides, como o fentanil, que agem sobre outro alvo: os receptores opioides mu (MOR).

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Por isso, ao contrário deles, não é considerado viciante. Mas o estudo, que durou apenas dois meses, não avaliou a dimensão desse risco.

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Fonte 1. The Kappa Opioid Receptor: A Promising Therapeutic Target for Multiple Pathologies. B Kivell e outros, 2022