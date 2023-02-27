Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Saúde

O que é a vacina bivalente contra a Covid-19 – e quem vai recebê-la

Começa nesta segunda-feira (27) uma nova etapa da vacinação contra a doença. Saiba como será o calendário de imunização.

Por Luisa Costa e Bruno Garattoni 27 fev 2023, 14h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h51
Foto-detalhe de uma pessoa sendo vacinada por trabalhador de saúde, no braço.
 (Morsa Images/Getty Images)
Continua após publicidade
O que é a vacina bivalente contra a Covid-19 – e quem vai recebê-la Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério da Saúde inicia nesta segunda-feira (27) mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19 no território nacional. Desta vez, as pessoas que compõem o público-alvo da campanha receberão uma dose de reforço com imunizantes bivalentes – versões atualizadas das vacinas, que devem melhorar a proteção da população.

As vacinas bivalentes promovem imunização contra mais de uma cepa do vírus, ao contrário das monovalentes – as primeiras usadas no combate à pandemia por aqui. As novas vacinas, que serão aplicadas a partir desta segunda, protegem contra o Sars-Cov-2 original, descoberto na cidade chinesa de Wuhan, e também contra a variante Ômicron do vírus (por isso têm o nome “bivalentes”). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou os imunizantes bivalentes produzidos pela farmacêutica Pfizer em novembro de 2022, e os primeiros lotes chegaram ao país em dezembro. São dois tipos de vacinas, a bivalente BA.1 e a bivalente BA.4/BA.5, que protegem contra a subvariante BA.1 da Ômicron e contra as subvariantes BA.4 e BA.5, respectivamente.

Continua após a publicidade

Nos Estados Unidos, essas subvariantes já ficaram para trás – lá, segundo os dados mais recentes, a mais comum é a XBB, também derivada da Ômicron. Não há informações atualizadas no Brasil, mas é provável que esteja acontecendo algo similar. As novas vacinas foram testadas contra a XBB – e produziram resposta imunológica um pouco melhor do que as vacinas monovalentes.

Siga
Continua após a publicidade

Por enquanto, quem receberá a vacina bivalente são as pessoas mais expostas ao risco da doença e que foram vacinadas com duas doses do imunizante monovalente. Nesta primeira etapa da campanha de vacinação, o público-alvo é composto por pessoas acima de 70 anos; pessoas que vivem em instituições de longa permanência; pessoas de comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas; e pacientes imunocomprometidos – ou seja, cujo sistema imune não funciona como deveria, como pessoas transplantadas ou que vivem com HIV. Mais de 18 milhões de pessoas compõem este primeiro grupo.

A partir de março, virão mais três fases da campanha, que vão contemplar, respectivamente, pessoas acima de 70 anos; gestantes e puérperas; e profissionais da saúde, pessoas com deficiência a partir dos 12 anos, a população privada de liberdade e funcionários do sistema carcerário. O Ministério da Saúde já encomendou 49 milhões de doses, e estima-se que 53 milhões de pessoas façam parte dos grupos prioritários.

Continua após a publicidade

A Anvisa autorizou o uso emergencial das vacinas bivalentes. Então, por enquanto, elas serão destinadas para o SUS, que distribuirá às pessoas que compõem estes grupos prioritários. A recomendação para o público geral é ter as doses em dia – e atualizar o reforço, se necessário, com uma das vacinas monovalentes: Pfizer, AstraZeneca, Janssen e Coronavac.

Os imunizantes bivalentes marcam o início do Programa Nacional de Vacinação 2023, cujo objetivo é aumentar a cobertura vacinal no país – ela está em retrocesso desde 2016, segundo o Ministério da Saúde. As ações também incluem campanhas de vacinação contra a gripe e de multivacinação contra sarampo e poliomielite, a serem realizadas a partir de abril e maio, respectivamente.

Continua após a publicidade

Estados e municípios podem definir seus próprios calendários de vacinação, seja contra a covid-19 ou contra a gripe. Portanto, vale checar as datas estipuladas para o local onde você mora antes de planejar sua ida ao posto de saúde.

Publicidade
TAGS:
Coronavírus
Covid-19
vacina
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).