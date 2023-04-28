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Saúde

Antibiótico em animais de abate colocou nosso sistema imunológico em risco

Estudo sugere que antimicrobiano usado para promover o crescimento de porcos e frangos criou bactérias mais resistentes que as nossas defesas naturais.

Por Alexandre Carvalho 28 abr 2023, 15h21 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h52
Foto de porcos em fazenda de criação.
 (artbyPixel/Getty Images)
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Antibiótico em animais de abate colocou nosso sistema imunológico em risco Priorizar nos meus resultados Google

Nosso sistema imunológico está mais vulnerável a bactérias super-resistentes. E isso tem a ver com um alvo antigo dos ambientalistas: o uso excessivo de antibióticos nas criações de animais para nossa alimentação. 

Um novo estudo sugere que a colistina antimicrobiana, usada por décadas em fazendas de suínos e frangos na China para deixar os bichos mais gordos, resultou no surgimento de cepas de E. coli com maior probabilidade de escapar da primeira linha de defesa do nosso organismo. 

A Escherichia coli é uma bactéria geralmente inofensiva quando fica quietinha no intestino humano. O problema é se ela entra em contato com outros órgãos: pode levar a distúrbios alimentares graves, meningites e infecções urinárias. 

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A colistina foi proibida como aditivo alimentar para gado na China e em outros países, mas o estrago já está feito. 

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No estudo, uma cepa de E. coli carregando um gene de resistência, chamado MCR-1, foi exposto a AMPs (peptídeos antimicrobianos, componentes essenciais do sistema de defesa imune) em galinhas, porcos e pessoas. As bactérias também foram testadas quanto à sua suscetibilidade ao soro sanguíneo humano.

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Os cientistas descobriram que a E. coli portadora do gene MCR-1 era pelo menos duas vezes mais resistente a ser morta pelo soro humano. Em média, o gene aumentou a resistência aos AMPs humanos e animais em 62% em comparação com as bactérias que não tinham o gene. 

Além dos problemas já identificados, os pesquisadores temem riscos que ainda podem surgir.

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“O perigo é que, se as bactérias desenvolverem resistência a [medicamentos baseados em AMP], isso também pode torná-las resistentes aos pilares do nosso sistema imunológico”, disse Craig MacLean, que liderou a pesquisa na Universidade de Oxford.

A resistência antimicrobiana representa uma terrível ameaça global – a ONU alertou que até 10 milhões de pessoas por ano podem morrer até 2050 como resultado de superbactérias. E, portanto, o desenvolvimento de novos antibióticos, mais sofisticados e menos perigosos, é coisa para ontem. 

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A fabricação, a comercialização e o uso de aditivos zootécnicos melhoradores de desempenho que contenham o antibiótico colistina estão proibidos no Brasil desde 19 de dezembro de 2017.

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TAGS:
bactéria
intestino
sistema imunológico
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