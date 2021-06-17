3 notícias sobre: a Amazon e seus funcionários

Empresa quer que entregadores tomem banho

E também escovem os dentes, mantenham o cabelo e as unhas cortados – e não publiquem nada “obsceno” em suas redes sociais. Essas são algumas das determinações de um documento distribuído aos entregadores da Amazon nos EUA, e obtido pelo site de notícias Bloomberg. Esses profissionais, que são terceirizados, também devem se submeter a testes de drogas aplicados pela empresa.

Motoristas dizem que são estimulados a correr

A Amazon usa um aplicativo, o Mentor, para monitorar seus veículos de entrega e saber se estão excedendo os limites de velocidade (ou se o motorista está usando o celular enquanto dirige, o que é perigoso). Mas os condutores dizem que seus chefes têm mandado fechar o Mentor – para que eles possam acelerar mais e cumprir as metas de entrega estipuladas pela Amazon.

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Gerentes só contratam para poder demitir

Segundo documentos da Amazon obtidos pelo site Business Insider, ela tem a meta de demitir 6% dos funcionários a cada ano (isso é visto como um mecanismo para fortalecer a empresa). Um gestor, ouvido sob anonimato, disse que contrata pessoas já com a intenção de demiti-las, só para alcançar a meta de corte. Em 2020, a Amazon admitiu mais de 400 mil funcionários.