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Sociedade

3 notícias sobre: a Amazon e seus funcionários

Motoristas velozes e malcuidados – e gestores se virando para alcançar uma meta curiosa.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2021, 09h24
Ilustração de um homem dirigindo uma van em alta velocidade enquanto toma banho.
 (Bia Daga/Superinteressante)
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Empresa quer que entregadores tomem banho
E também escovem os dentes, mantenham o cabelo e as unhas cortados – e não publiquem nada “obsceno” em suas redes sociais. Essas são algumas das determinações de um documento distribuído aos entregadores da Amazon nos EUA, e obtido pelo site de notícias Bloomberg. Esses profissionais, que são terceirizados, também devem se submeter a testes de drogas aplicados pela empresa.

Motoristas dizem que são estimulados a correr
A Amazon usa um aplicativo, o Mentor, para monitorar seus veículos de entrega e saber se estão excedendo os limites de velocidade (ou se o motorista está usando o celular enquanto dirige, o que é perigoso). Mas os condutores dizem que seus chefes têm mandado fechar o Mentor – para que eles possam acelerar mais e cumprir as metas de entrega estipuladas pela Amazon.

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Gerentes só contratam para poder demitir
Segundo documentos da Amazon obtidos pelo site Business Insider, ela tem a meta de demitir 6% dos funcionários a cada ano (isso é visto como um mecanismo para fortalecer a empresa). Um gestor, ouvido sob anonimato, disse que contrata pessoas já com a intenção de demiti-las, só para alcançar a meta de corte. Em 2020, a Amazon admitiu mais de 400 mil funcionários.

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