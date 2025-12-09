Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Acordo internacional tenta proteger o pau-brasil sem prejudicar a música clássica

O pau-brasil, ameaçado de extinção, produz uma madeira essencial para a fabricação de alguns instrumentos

Por Manuela Mourão 9 dez 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Fotografia da árvore de pau Brasil
 (Andrea Lopes/Getty Images)
Continua após publicidade
Acordo internacional tenta proteger o pau-brasil sem prejudicar a música clássica Priorizar nos meus resultados Google

Quem nasceu primeiro: o Brasil ou o pau-brasil? A árvore que cedeu o nome para o país passa por um momento delicado: nos últimos 150 anos, a espécie perdeu 84% de sua população para a extração ilegal – hoje restam apenas 10 mil árvores, com baixa capacidade de regeneração ou em locais isolados. 

Segundo o Ibama, a árvore é visada pela indústria da música, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, para a produção de arcos de instrumentos musicais, como o de violinos. A madeira tem a densidade, elasticidade e resposta acústica desejadas pelos músicos. É flexível e ao mesmo tempo resistente. Leve e firme. 

Por isso, em um raro ponto de convergência entre diplomacia ambiental e tradição musical, países reunidos na 20ª conferência da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo de Extinção (CITES) decidiram criar um sistema global de rastreamento do pau-brasil para conter o risco de extinção sem paralisar a circulação de instrumentos clássicos feitos com sua madeira.

A decisão busca responder a uma tensão antiga: como proteger uma espécie ameaçada sem comprometer a qualidade sonora dos instrumentos de arco cuja excelência, segundo músicos e especialistas, ainda depende das propriedades físicas quase únicas da madeira do pau-brasil.

Siga
Continua após a publicidade

Nos bastidores da conferência, havia o temor de uma medida mais drástica. Caso o pau-brasil fosse elevado ao Anexo 1 da convenção – o grau máximo de restrição, que praticamente proíbe qualquer tipo de comércio – o impacto seria imediato: orquestras teriam sua circulação internacional comprometida, e até reparos simples em arcos poderiam se tornar inviáveis. 

O compromisso final, no entanto, foi diplomático e técnico. A espécie foi mantida no Anexo 2, categoria menos restritiva, mas com novas exigências. Instrumentos, acessórios e peças prontas poderão circular apenas para fins não comerciais diretos, como concertos, competições, ensino, exposições e reparos – desde que não haja venda ou transferência de propriedade fora do país de residência do proprietário.

O novo acordo confia na rastreabilidade. Os países signatários deverão harmonizar sistemas capazes de distinguir madeira legal de madeira extraída de forma ilegal. Uma das apostas mais promissoras é a espectrometria de infravermelho próximo, tecnologia que permitiria identificar rapidamente a origem da madeira – se proveniente de plantios comerciais ou de árvores nativas exploradas ilegalmente.

Continua após a publicidade

Além disso, a previsão é que seja criado um padrão internacional para medir a produção de arcos a partir de determinada quantidade de madeira, além da obrigação de cada país levantar e registrar seus estoques de matéria-prima.

 

 

Não há, porém, um cronograma definido. O documento não estabelece prazos claros para a implementação do sistema global, tampouco resolve completamente o dilema dos estoques antigos de madeira extraída antes das regras internacionais entrarem em vigor.

Ao mesmo tempo, o acordo prevê incentivos ao plantio comercial do pau-brasil e à busca por materiais substitutos, que, até agora, não alcançaram as qualidades da madeira vermelha. A ironia é inevitável: enquanto a tecnologia avança em quase todas as frentes, o som ideal de um arco de violino ainda parece depender de uma árvore que levou séculos para crescer.

Continua após a publicidade

No discurso oficial, os ministérios brasileiros do Meio Ambiente, da Cultura e das Relações Exteriores classificaram a decisão como um “avanço relevante”. A sobrevivência do pau-brasil, assim como a continuidade de sua voz nas salas de concerto, dependerá não apenas de acordos, mas de execução, fiscalização e transparência.

 

 

Publicidade
TAGS:
árvore
Brasil
MÚSICA CLÁSSICA
trends
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).