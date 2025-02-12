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Sociedade

Dá para aprender a ter ouvido absoluto? Novo estudo afirma que sim

Um método de treinamento sugere que é possível aprender a identificar notas musicais sem referência prévia – uma habilidade rara que acreditava-se ser exclusiva

Por Bela Lobato 12 fev 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Fotografia de um homem com um iluminação na orelha.
 (Robert Essel NYC/Getty Images)
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O ouvido absoluto ou afinação absoluta é a capacidade de identificar notas musicais sem referência prévia. Se você toca uma única nota sem avisar de qual se trata, a maioria dos músicos não conseguirá identificá-la. Eles precisam que você toque um dó, por exemplo, para compará-las. É assim que os músicos afinam os instrumentos sem a necessidade de um afinador.

Os poucos que têm ouvido absoluto conseguem identificar qualquer nota de cara, sem qualquer referência anterior. Há muito tempo, acredita-se que esse é um dom raro, reservado a algumas pessoas com alguma capacidade congênita ou com treinamento excepcional. Entretanto, uma nova pesquisa, publicada hoje (12) na revista Psychonomic Bulletin & Review contesta essas versões.

O estudo envolveu um grupo diversificado de 12 músicos adultos, com níveis variados de experiência musical, que participaram de um programa de treinamento online de oito semanas.

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O treinamento envolveu algumas estratégias diferentes, como o reconhecimento de alturas de afinação específicas – ou seja, identificar notas exatas, como dó ou lá, de forma precisa.

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Mas o maior foco do treino foi na classe de afinação, que se refere à identidade da nota independentemente da oitava. Por exemplo: um dó tocado em diferentes oitavas ainda é reconhecido como dó, mesmo que a frequência exata varie. Isso reflete melhor a essência da afinação absoluta, que é reconhecer uma nota sem precisar compará-la com outra.

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O teste final foi realizado diversas vezes para minimizar as chances de sucesso acidental, e os resultados demonstraram que os participantes fizeram um progresso significativo, aprendendo a identificar uma média de sete tons musicais com 90% de precisão ou mais.

Após oito semanas de treinamento, a precisão na nomeação de notas mais que dobrou, passando de 13,9% para 31,7%. O erro médio caiu 42,7%, indo de 2,62 para 1,50 semitons. A melhora foi maior para o timbre usado no treino, mas também houve algum progresso com sons diferentes, sugerindo que a habilidade pode ser desenvolvida além do contexto específico do treinamento.

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Em especial, dois participantes alcançaram um desempenho rápido e preciso com todos os doze tons, comparável ao de pessoas que possuem essa habilidade naturalmente. 

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“Nossas descobertas fornecem evidências convincentes de que o tom absoluto não se limita a poucos. Com treinamento focado, os adultos podem adquirir essa habilidade notável, da mesma forma que aprendem outras habilidades cognitivas complexas.” disse, em comunicado, Yetta Wong, pesquisadora principal. 

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Alan Wong, coautor do estudo, acredita que a descoberta terá “implicações significativas para nossa compreensão da cognição e do aprendizado musical”. Para ele, a possibilidade de aprender a ter ouvido absoluto “abre portas para que músicos de todas as idades explorem e desenvolvam sua musicalidade em todo o seu potencial.”

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cognição
Música
notas musicais
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