Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

ECA Digital: o começo do fim do vício em telas?

O mundo está décadas atrasado em contornar o estrago das redes sociais. Mas a conversa, enfim, toma forma.

Por Rafael Battaglia 17 abr 2026, 12h01 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Imagem, em fundo verde, de uma criança com um emaranhado de fios na cabeça usando um smartphone amarelo.
 (Westend61/Getty Images)
Continua após publicidade
ECA Digital: o começo do fim do vício em telas? Priorizar nos meus resultados Google

Carta ao leitor da edição 486 da Superinteressante, de abril de 2026

No começo dos anos 2000, o designer Aza Raskin teve uma ideia enquanto navegava no MapQuest, precursor do Google Maps e de sites similares e que atualizava a página toda vez que você explorava um canto diferente do mapa. Ele imaginou uma ferramenta que tornasse a experiência online menos truncada, na qual novos conteúdos surgissem na tela sem a necessidade de sucessivos reloads.

Imerso no mundo tech desde pequeno (ele é filho de Jef Raskin, um dos primeiros funcionários da Apple e um dos pais do Macintosh), Aza criou, em 2006, o infinite scroll. É a rolagem infinita. O feed sem fim.

O designer projetou a ferramenta para blogs. Mas logo a ofereceu para empresas como Google e o então recém-nascido Twitter. A coisa pegou, você bem sabe. A rolagem infinita nas redes é uma das estratégias para nos manter fisgados. Você não passaria tanto tempo no Insta se tivesse que abrir a página 2, depois a 3, depois a 4…

Siga

Como diminuir o seu tempo de tela

Continua após a publicidade

Raskin, vale dizer, pode não ter sido o único inventor do infinite scroll. Na mesma época, uma equipe da Microsoft registrou a patente de um mecanismo similar na pesquisa de imagem do MSN. Seja como for, ele acabou virando o nome mais famoso ligado ao recurso – e, talvez, o mais arrependido.

Em diversas ocasiões, Raskin disse não imaginar que a sua criação poderia ser usada de forma tão nociva. Ele, que mantém uma organização que advoga pelo uso ético da tecnologia, gostaria que as redes parassem de usar a rolagem infinita.

Raskin não é o único nessa luta. Começou a valer no Brasil o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, que estabelece regras para a proteção de menores de 18 anos nas redes. A lei exige que as plataformas criem, para essa faixa etária, ferramentas mais eficazes de verificação de idade e de supervisão parental, além de acabar com o “design persuasivo”. Tornar a navegação menos tentadora, limitando a reprodução automática de vídeos, sistemas de recompensa – e a rolagem infinita.

Continua após a publicidade

Os jovens são os mais vulneráveis à dependência das telas, e o mundo está décadas atrasado em contornar o estrago. Mas a conversa, enfim, toma forma. No Brasil, além do ECA Digital, a proibição dos celulares nas escolas já mostra resultados positivos um ano após o veto. A Suécia, referência em educação, abandonou o ensino 100% digital e voltou a usar materiais didáticos impressos.

Nos EUA, big techs têm sido processadas pelos danos causados à saúde mental dos jovens. Asa Raskin testemunhou contra a Meta em um desses processos.

“É como colocar lombadas numa estrada”, disse ele em entrevista à rádio NPR sobre tornar as redes menos viciantes. “Não tira a liberdade de ninguém. Só sugere que talvez seja melhor ir mais devagar, dando um pouco mais de tempo para pensar.”

Continua após a publicidade

Cobrir tecnologia, considerando todas as suas implicações, é uma tarefa cada vez mais complexa. Por sorte, conto com uma equipe incrível aqui na Super. Nossos jornalistas e designers são motoristas competentes em dirigir por essa estrada, de olho no retrovisor, nos passageiros (você, leitor) e com direito a música e parada prum lanchinho.

A matéria de capa é um especial feito pelo editor Bruno Garattoni, que há mais de 25 anos escreve sobre tecnologia com esmero. Um passeio pelos trunfos e derrapadas da Apple – essencial para entender a vida moderna. Boa viagem.

Rafael Battaglia Popp

Continua após a publicidade

Editor-chefe

Publicidade
TAGS:
Comportamento
Redes Sociais
Sociedade
Tecnologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).