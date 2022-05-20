Elon Musk está no Brasil. Saiba o que ele veio fazer aqui

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Sociedade

Entenda o que Elon Musk veio fazer no Brasil

Não é de hoje que o bilionário visa trazer para cá os serviços da Starlink, sua empresa de internet via satélite.

Por Luisa Costa 20 Maio 2022, 16h49 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Foto de Elon Musk.
 (Maja Hitij / Equipe/Getty Images)
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Na manhã desta sexta-feira (20), Elon Musk chegou ao interior de São Paulo para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, além de outros políticos e empresários. Ele veio a negócios: o homem mais rico do mundo quer levar a Starlink para a Amazônia.

A Starlink é um projeto da Space X, empresa de Musk que se destaca mundialmente como fornecedora de sistemas de lançamento espaciais – e como a única a utilizar foguetes reutilizáveis (que reduzem custos e aumentam a frequência de lançamentos) até o momento.

O objetivo da Starlink é, a partir dos serviços da Space X, oferecer internet banda larga via satélite em todo o mundo. Os primeiros satélites foram lançados em maio de 2019, e a ideia é construir uma rede com dezenas de milhares de satélites na órbita terrestre baixa (a uma distância de cerca de 550 km – a Estação Espacial Internacional, em comparação, está a 400 km).

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A empresa geralmente fornece serviços para clientes convencionais (como eu e você), mas recentemente manteve contato com o governo federal brasileiro para discutir possibilidade de atuação por aqui.

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Em novembro de 2021, Musk se encontrou com o ministro das comunicações, Fábio Faria – que, na época, afirmou que a Starlink viria para “conectar escolas rurais” (fornecendo internet em áreas remotas) e “proteger a Amazônia” (do desmatamento, fornecendo monitoramento via satélite).

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Nesta sexta (20), o bilionário disse em sua conta no Twitter que estava muito animado para tais missões e que os satélites da Starlink poderão levar internet a 19 mil escolas. 

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A Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) concedeu à Starlink, em janeiro, o direito de oferecer seus serviços em todo o território brasileiro, até 2027. Em fevereiro, quando a empresa começou as operações por aqui, o governo do Amazonas declarou que mantinha contato para instalação da tecnologia no estado.

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Os possíveis acordos entre governantes brasileiros e Musk, que recentemente anunciou a compra do Twitter por US$ 44 bilhões (mas talvez volte atrás), não foram divulgados ainda. Por enquanto, especialistas afirmam que os sistemas de monitoramento disponíveis, por exemplo, já dão conta do recado na Amazônia. Segundo eles, o que falta não são satélites, mas a fiscalização do poder público.

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