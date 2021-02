Empresário filantropo irá sortear uma viagem para o espaço

O filantropo americano Jared Isaacman anunciou, na última segunda-feira (1), que está fretando um voo para o espaço com a empresa SpaceX, de Elon Musk. Fundador da Shift4 Payments, empresa que vende soluções integradas de tecnologia e processamento de pagamentos, Isaacman planeja passar cerca de quatro dias orbitando a Terra. Ele será acompanhado por outros quatro civis, formando a primeira tripulação espacial sem participação de nenhum astronauta. A missão recebe o nome de Inspiration4.

Um dos acompanhantes já está com lugar reservado na cápsula Crew Dragon, que será lançada pelo foguete Falcon 9 no Kennedy Space Center da NASA, na Flórida (EUA). A vaga foi oferecida a um profissional da saúde que atua na linha de frente no St. Jude Children’s Research Hospital, um hospital pediátrico gratuito em Memphis (EUA) que desenvolve pesquisas para o câncer infantil e outras doenças. Sabe-se também que ele foi paciente do hospital no passado, mas seu nome não foi divulgado.

A terceira cadeira será ocupada por alguma pessoa com bastante sorte, já que Isaacman sorteará a vaga com o objetivo de arrecadar US$ 200 milhões para o St. Jude. Para participar, basta entrar no site da campanha e realizar uma doação. Para cada dólar doado, é oferecido o décuplo (10 vezes) em bilhetes – ou seja, US$ 10 equivalem a 100 bilhetes. É possível participar sem doar nenhuma quantia, basta preencher um formulário e o participante receberá 100 bilhetes. Também não há número limite de inscrições.

A quarta pessoa a integrar a equipe será escolhida a partir de um concurso no estilo Shark Tank, conduzido pela Shift4. Tanto o vencedor do sorteio quanto o da competição serão selecionados dentro de um mês. Assim, todos receberão seus trajes espaciais e darão início ao treinamento. O lançamento está programado para o mês de outubro.

Se você vive no Brasil e já estava se animando com a notícia, infelizmente vai precisar esperar a próxima chance. Apenas cidadãos dos Estados Unidos e residentes permanentes legais do país com 18 anos ou mais poderão participar do sorteio. O escolhido também deve ter menos de dois metros de altura e pesar até 113 quilos, além de passar em testes psicológicos e físicos que atestem suas condições de participar da viagem.

O valor total da viagem não foi divulgado, mas Isaacman garantiu ao jornal The New York Times que o dinheiro arrecadado pela campanha será muito superior aos gastos da missão. Além disso, o empresário se comprometeu a doar de seu bolso US$ 100 milhões ao St. Jude.

Essa poderá ser a primeira viagem espacial sem participação de astronautas, mas não será a última. Na semana passada, foi anunciada uma missão privada operada pela Axiom Space of Houston, que levará três homens à Estação Espacial Internacional (ISS). Cada cliente desembolsou US$ 55 milhões para passar oito dias no laboratório espacial. A viagem está programada para janeiro de 2022.