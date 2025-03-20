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Sociedade

Esta boneca está causando um estresse diplomático entre China e Vietnã

Os vietnamitas alegam que um modelo da marca Baby Three traz um desenho que ameaça a soberania do país. Entenda.

Por Bela Lobato 20 mar 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h19
Imagem da boneca Baby Three.
 (South China Morning Post/Youtube/Reprodução)
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A Baby Three é uma boneca chinesa que, desde setembro do ano passado, é muito popular no Vietnã. Crianças e adolescentes viraram compradores fiéis dos vários modelos do brinquedo, conhecido pelas orelhas de coelho de pelúcia e os olhos gigantes, que parecem estar com raiva. 

Só no final do ano passado as bonecas teriam gerado US$ 1,6 milhão em vendas (aproximadamente R$9,1 milhões). Um sucesso, mas com um porém: o olhar raivoso da boneca parece ter passado para o rosto das autoridades vietnamitas, que alegam que um dos modelos da Baby Three fere a soberania do país.

Isso porque o desenho na bochecha da boneca modelo Town Rabbit V2 lembra um mapa específico: o da disputa de territórios entre China e Vietnã no oceano do Sudeste Asiático.

O desenho seria uma representação da controversa “linha de nove traços” (9-dash line), que marca os territórios reivindicados pelos chineses em vastas áreas do Mar do Sul da China, incluindo águas disputadas com o Vietnã. Pequim usa essa demarcação, baseada em mapas da década de 1940, para justificar seu controle sobre ilhas, recifes e recursos naturais da região. 

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No mapa abaixo, o território que a China reivindica está delimitado por uma linha tracejada em laranja (na representação clássica, usa-se nove traços para representar essa mesma área – daí o nome). Confira:

Mapa do Mar da China Meridional, mostrando a linha das nove raias.
(PeterHermesFurian/Getty Images)

No entanto, o Vietnã contesta essa alegação, argumentando que a área faz parte de sua zona econômica exclusiva (ZEE), conforme a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS). A disputa tem gerado tensões diplomáticas, confrontos navais e protestos vietnamitas contra o expansionismo chinês.

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Em 2016, a Corte Permanente de Arbitragem de Haia determinou que a reivindicação territorial da China é inválida – mas Pequim rejeitou a decisão.

O Ministério da Indústria e do Comércio do Vietnã ordenou uma inspeção dos brinquedos que supostamente exibiam a linha de nove traços, e a repercussão online já fez as vendas caírem violentamente. A sugestão de que o desenho em forma de coração seria uma mensagem subliminar chinesa sobre a reivindicação territorial provocou uma reação online, e as próprias crianças estão rejeitando a boneca “antipatriótica”. 

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Não é a primeira vez que uma boneca se envolvido nessa polêmica: em 2023, o filme Barbie, da diretora Greta Gerwig , foi banido do Vietnã por causa de uma cena em que um mapa-múndi aparece ao fundo, supostamente atribuindo territórios da linha de nove traços para a China. 

Cena do filme
(Reprodução/Divulgação)
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Segundo a Warner Bros, distribuidora do filme, a imagem não passa de um mapa de brinquedo do mundo da boneca Barbie, desenhado em giz-de-cera por crianças, e nunca teve a intenção de ter nenhum tipo de posicionamento político. 

Outras produções também já se meteram nessa história. Em 2022, o filme Uncharted, estrelado por Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas, foi banido pelos vietnamitas por apresentar o mapa. E quatro anos antes, em 2018, o Vietnã cortou uma cena da comédia romântica Podres de Ricos em que uma bolsa de grife era estampada com um mapa que mostrava as ilhas disputadas do Mar do Sul da China sob o controle de Pequim.

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TAGS:
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Política
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