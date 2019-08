Quem mora em grandes cidades sabe que não é raro é preciso usar transportes públicos superlotados, com pessoas quase saindo pela janela. Não, não é exagero.

Metrópoles com milhões de habitantes necessitam de um sistema de trens e metrôs que dê conta de tanta gente. A região de Xangai, na China, possui a maior malha ferroviária urbana, com mais de 676 quilômetros de trilhos. Não é por acaso: existem mais de 26 milhões de pessoas morando lá.

A gente sabe que mais estações de metrô nos lugares mais lotados geralmente leva a um sistema de transporte mais agradável. Mas fazer o match entre as duas coisas segue como um desafio nas cidades.

Para deixar isso claro, o planejador urbano Matthew Hartzell criou uma série de mapas que exploram os sistemas ferroviários de grandes cidades do mundo e a relação deles com a densidade populacional de cada lugar.

De acordo com ele, saber como está configurada a concentração de pessoas é um importante para entender o funcionamento de uma cidade. “A densidade está conectada a tudo, do planejamento urbano aos gases de efeito estufa, do transporte ao desenvolvimento econômico”, disse.

Como ler os mapas

Ao todo, Hartzell analisou 12 cidades. Os resultados foram publicados no fórum Reddit. Os dados demográficos foram obtidos a partir de informações públicas disponibilizados na Wikipédia dos últimos censos de cada país.

As manchas de cores são proporcionais à densidade populacional: quanto mais escuras, mais pessoas moram naquela área. O nível de densidade começa com o amarelo claro (até 1.000 habitantes/km2) e vai até o rosa (mais de 40.000 hab./km2).

Em relação à malha ferroviária, as linhas sólidas representam o atual tamanho do sistema. Já as tracejadas dizem respeito à linhas planejadas ou que já estejam em construção.

Veja todas as cidades analisadas na galeria abaixo: