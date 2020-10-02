Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Sociedade

Estudo identifica 41 variações no genoma associadas a pessoas canhotas

Dados de 1,7 milhões de pessoas revelaram que a genética explica só 12% do canhotismo. Hormônios e epigenética também podem ter papel.

Por Bruno Carbinatto 2 out 2020, 19h27 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h28
Estudo identifica 41 genes ligados a ser canhoto
 (Westend61/Getty Images)
Continua após publicidade
Estudo identifica 41 variações no genoma associadas a pessoas canhotas Priorizar nos meus resultados Google

Mais de 700 milhões de pessoas – cerca de 10% da população mundial – são canhotas. Mesmo assim, a ciência ainda não sabe explicar o porquê do canhotismo existir, nem as razões pelas quais a mão direita é regra para maior parte da população. Menos ainda se sabe sobre os ambidestros – pessoas que conseguem utilizar as duas mãos igualmente bem –, que correspondem a apenas 1% dos humanos.

A preferência pela mão esquerda ou direita provavelmente é resultado de um processo complexo, que envolve fatores genéticos e ambientais. Com certeza não há um único gene que define a característica. Mas alguns podem influenciá-la – mais precisamente, 41 deles. É o que diz um artigo recém-publicado.

O novo estudo, fruto de uma colaboração internacional, é a maior análise genética focada em canhotos da história: utilizou dados de 1,7 milhões de pessoas, extraídos de bancos como o UK Biobank e a empresa privada 23andMe. Comparando os genomas de destros, canhotos e ambidestros, a equipe descobriu que há 41 pares de bases ligados às chances de uma pessoa ser canhota, e sete relacionados a ambidestros.

Um “par de bases” é, grosso modo, uma letrinha do DNA (A, T, C ou G). Cada gene contém as instruções para fabricar uma proteína. Uma mudança em uma única letrinha do gene é capaz de mudar a sequência de tijolinhos que constroem essa proteína, e, por tabela, sua função. Ou seja: o que os geneticistas encontraram foram 41 letrinhas de DNA que aparecem só em pessoas canhotas. Daí até saber o que exatamente essas letrinhas mudam é outra história.

Siga
Continua após a publicidade

Até então, estudos genéticos sobre pessoas canhotas haviam sido limitados por amostragens pequenas. Só haviam sido encontrados cinco variantes de genes que pareciam estar ligadas ao canhotismo, e elas eram bastante incertas.

Continua após a publicidade

Além da inovação no tamanho da amostra, a nova análise provou que a genética, sozinha, não explica o porquê de uma pessoa ser canhota. Na verdade, a equipe calcula que esses 41 genes correspondem a apenas 12% da variação no uso dos membros pelas pessoas, o que sugere que há outro fator (ou, como é mais provável, outros fatores) contribuindo com o resultado final.

O grande número de participantes forneceu o poder estatístico para detectar genes que têm efeitos muito pequenos”, explicou em comunicado o australiano Gabriel Cuellar-Partida, autor principal da pesquisa. “Isso enfatiza a importância de estudos grandes.”

Continua após a publicidade

Sendo assim, o mistério continua. Sabemos que a preferência pelo uso das mãos começa ainda no útero, porque fetos mostram mais movimentação em um braço do que no outro. Pesquisas anteriores sugeriram que a influência de hormônios durante a gestação pode explica a existência de canhotos, bem como diferenças nos hemisférios do cérebro e fatores epigenéticos (diferenças na ativação e desativação de alguns genes).

Curiosamente, o novo estudo descobriu que várias das variantees genéticas relacionadas ao canhotismo também regulam a formação de microtúbulos no cérebro – pequenas estruturas proteícas que conectam células nervosas. Isso é um indício de que a resposta pode estar na morfologia do cérebro, e de que a diferença entre destros e canhotos começa quando o órgão ainda está sendo formado na gestação.

Continua após a publicidade

Sabe-se muito pouco sobre canhotos porque, por muitos anos, a condição foi má vista pela socidade em geral e pouco estudada. Há relatos de perseguição e preconceito social, cultural e religoso contra canhotos em sociedades antigas distintas, prática que também se manteve na Idade Média.

Ainda no século passado o uso da mão esquerda era condenado em alguns lugares, e por muito tempo só se ensinava a escrever com a mão direita, obrigando canhotos a irem contra a própria natureza. Só recentemente a preferência pela mão esquerda passou a ser tratada como algo normal – mas até hoje as pessoas canhotas têm que se adaptar, no dia a dia, a um mundo feito para destros.

Publicidade
TAGS:
canhoto
canhotos
Genética
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).