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Sociedade

Infográfico: as 8 maiores doações para combater a Covid-19

O bilionário Jack Dorsey, do Twitter, encabeça a lista. Veja o valor das doações – e a porcentagem da fortuna de cada doador que elas representam.

Por Rafael Battaglia e Juliana Krauss 23 jul 2020, 12h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h26
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 (Fairfax Media/Getty Images)
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Infográfico: as 8 maiores doações para combater a Covid-19 Priorizar nos meus resultados Google

A pandemia deixou os bilionários mais generosos? Depende do bilionário. Abaixo, veja as oito maiores doações feitas para combater a Covid-19 – e a porcentagem da fortuna de cada doador que elas representam.

Para fazer este infográfico, a fortuna e a posição dos bilionários no ranking de pessoas mais ricas do mundo foram coletadas na “The Real-Time Billionaires List”, da Forbes, em 23 de junho. A lista é atualizada diariamente. Clique na imagem para visualizar todos os dados.

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Fotos: Reprodução/Getty Images (Juliana Krauss/Superinteressante)

*Apesar de ser fundador da Microsoft, Gates saiu da empresa em 2008. Hoje, ao lado da esposa, Melinda, cuida da Gates Foundation, uma fundação de caridade.

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