A pandemia deixou os bilionários mais generosos? Depende do bilionário. Abaixo, veja as oito maiores doações feitas para combater a Covid-19 – e a porcentagem da fortuna de cada doador que elas representam.

Para fazer este infográfico, a fortuna e a posição dos bilionários no ranking de pessoas mais ricas do mundo foram coletadas na “The Real-Time Billionaires List”, da Forbes, em 23 de junho. A lista é atualizada diariamente. Clique na imagem para visualizar todos os dados.

*Apesar de ser fundador da Microsoft, Gates saiu da empresa em 2008. Hoje, ao lado da esposa, Melinda, cuida da Gates Foundation, uma fundação de caridade.