Gráfico: como é o consumo de cafeína ao redor do mundo?

O Brasil é quem mais produz e exporta café – mas, na hora de entornar xícaras, ficamos bem atrás da Finlândia. Já o México dá um baile nos Estados Unidos quando o assunto é Coca-Cola.

Um estudo da Universidade Northwestern, dos EUA, utilizou dados do Euromonitor Internacional para traças os hábitos do consumo de cafeína em 56 países. Veja alguns resultados no gráfico abaixo: