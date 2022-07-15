James Webb: por que há uma campanha para mudar o nome do telescópio?

O lançamento das primeiras imagens do Telescópio Espacial James Webb (JWST, na sigla em inglês) nesta semana reacendeu uma discussão nas redes sociais. Desde o início de 2021, pesquisadores pressionam a Nasa para renomear a maior e mais complexa engenhoca de observação que já mandamos para o espaço.

O telescópio espacial de 10 bilhões de dólares homenageia James Edwin Webb, que foi subsecretário de Estado dos EUA entre 1949 e 1952. Após esse período, ele se tornou administrador da Nasa (o segundo da história da agência) entre 1961 e 1968, quando esteve à frente da maioria das missões Apollo – que culminaram na chegada do homem à Lua, em 1969.

Acontece que o legado de Webb é, no mínimo, complicado: hoje, não faltam alegações referentes à cumplicidade do americano diante da discriminação homofóbica empregada pelo governo federal dos EUA naquela época.

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Perseguição

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Em meados do século 20, rolou no país uma “caça às bruxas” da comunidade LGBTQIA+. Na chamada Lavender scare (“Susto de Lavanda”, em tradução livre), gays e lésbicas eram considerados um perigo à nação – um mal a ser combatido (algo similar à caça a comunistas que o governo americano também realizava na época). Houve uma demissão em massa de homossexuais que trabalhavam no serviço público.

Arquivos indicam o envolvimento de Webb em discussões no Senado americano que deram início a essa política. Além disso, um funcionário da Nasa chamado Clifford Norton foi demitido em 1963 (época em que a agência estava sob administração de Webb), acusado de “conduta imoral, indecente e vergonhosa” depois de ser interrogado por suspeita de homossexualidade.

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A posição da Nasa

Em setembro de 2021, a Nasa anunciou em comunicado que não mudaria o nome do telescópio porque não havia encontrado evidências que justificassem tal medida – mas não divulgou nenhum relatório sobre a investigação.

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A decisão e a falta de transparência irritou astrônomos e apoiadores da causa, que desde então recolheram mais de 1,7 mil assinaturas em uma petição pela alteração de nome do telescópio espacial. A hashtag #RenameJWST também ganhou mais força no Twitter após a divulgação das primeiras imagens do JWST.

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O JWST foi construído como um sucessor para o Telescópio Espacial Hubble, em um projeto que durou duas décadas. Ele vai enxergar a luz (invisível) das primeiras galáxias do Universo, que surgiram há mais de 13 bilhões de anos. Você pode entender como ele funciona nesta reportagem da Super.