Japão terá seguro contra bullying
País registra grande quantidade de casos nas escolas - e, agora, uma seguradora decidiu oferecer um produto para os pais das crianças
O produto, que será ofertado no país pela seguradora Tokio Marine, fornecerá uma indenização de até US$ 1.500 se a criança sofrer bullying grave na escola.
Esse dinheiro poderá ser usado para pagar um psicólogo e, caso os pais decidam mudar o filho de escola, cobrir despesas com a compra de novos uniformes e material didático.
O Japão registra em média 600 mil casos de bullying por ano (sendo 80% deles no ensino fundamental).
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