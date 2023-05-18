Japão terá seguro contra bullying

O produto, que será ofertado no país pela seguradora Tokio Marine, fornecerá uma indenização de até US$ 1.500 se a criança sofrer bullying grave na escola.

Esse dinheiro poderá ser usado para pagar um psicólogo e, caso os pais decidam mudar o filho de escola, cobrir despesas com a compra de novos uniformes e material didático.

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O Japão registra em média 600 mil casos de bullying por ano (sendo 80% deles no ensino fundamental).

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