Manual: como fazer estampas de camiseta com serigrafia

1. O fotolito

Você precisará ir a uma loja especializada em artes plásticas. Tudo começa com uma folha transparente de acetato, o fotolito. É nela que você vai desenhar sua arte ou imprimi-la (uma impressora doméstica serve). A tinta precisa ser preta e opaca. Se você quiser mais de uma cor, precisará de um fotolito para cada uma. Sobrepostos, eles formarão a ilustração final.

2. A tela

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A tela é uma armação retangular com tecido poliéster esticado por cima. Lave-a com água e detergente e deixe-a secar. Então, use um objeto chamado calha para revestir a frente e o verso da tela com uma camada fina e uniforme de emulsão fotossensível, que endurece em contato com a luz. Deixe a tela descansar na horizontal, em um lugar escuro.

3. A revelação

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Agora, ponha o fotolito em cima da tela, cole com fita e exponha tudo ao Sol ou à luz artificial. O desenho preto opaco vai impedir a luz de passar. O resultado é que a emulsão ficará líquida onde tem desenho e sólida onde não tem. Então você lava o que está líquido com água e voilà: surge um negativo do desenho. Um stêncil.

4. A hora da verdade

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Aplique uma fina camada de tinta para serigrafia no verso da tela e apoie a tela contra a camiseta, esticada e fixada em uma superfície lisa e firme. Então, passe um rodo especial para serigrafia (a lista de compras é longa, rs). A tinta só vai passar da tela para o tecido nos lugares em que não há emulsão, e é por isso que o desenho se forma.

Saiba mais:

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– Mesmo que você queira cores, o fotolito que contém as partes do desenho que serão coloridas precisa ser preto. A cor só entra depois, na quarta etapa.

– As telas têm diferentes lineaturas – o tamanho dos buraquinhos na trama do poliéster por onde a tinta passará. Para camisetas básicas, 55 fios por cm está ótimo.

– A serigrafia profissional usa uma prensa térmica e tintas que se fixam a temperaturas altíssimas. Mas existem tintas que não exigem calor.

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– Tintas coloridas são caras, melhor comprar branca e tingi-la com pigmentos. Uma vez pronta a camiseta, passe a ferro e deixe-a descansar por três dias, sem lavar.

Fonte: Manual Letícia Bezamat, artista gráfica do Ateliê Artes Sapas (@artes_sapas).