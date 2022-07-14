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Sociedade

Manual: como mandar bem em um jogo de damas?

As principais regras e dicas para você se tornar um mestre do tabuleiro.

Por Rafael Battaglia 14 jul 2022, 10h39 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h45
Ilustração de um tabuleiro de damas com as possíveis saídas das peças brancas.
 (Hi Marocas/Superinteressante)
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1 – No início

Ilustração de um tabuleiro de damas com as possíveis saídas das peças brancas.
(Hi Marocas/Superinteressante)

As brancas têm sete opções para começar. Os lances seguintes determinam a abertura do jogo. Existem várias saídas (a russa, a espanhola, a belga…). Na abertura australiana, cada jogador captura uma peça do oponente; as brancas se concentram na lateral e as pretas, no meio. Treine as principais.

2 – Meiuca

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Ilustração de um tabuleiro de damas com algumas casas destacadas.
(Hi Marocas/Superinteressante)

Avançar as peças pelos cantos do tabuleiro oferece menos opções de jogadas. Por isso, domine as casas centrais. E não demore para coroar uma dama: poderosa, ela pode parar em qualquer casa livre na diagonal em que estiver – só não pode saltar uma peça de mesma cor. Quem tiver mais damas estará em vantagem.

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3 – Sem clemência

Ilustração de um tabuleiro de damas.
(Hi Marocas/Superinteressante)

Se um jogador pode capturar uma peça na sua vez, ele é obrigado a fazer isso. E se tiver de escolher entre capturar uma ou duas peças, precisa, necessariamente, realizar o movimento que leve ao maior número de capturas. Essa é a Lei da Maioria, que jogadores experientes usam a seu favor para criar emboscadas.

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4 – Game over

Ilustração de um troféu em cima de um tabuleiro.
(Hi Marocas/Superinteressante)

Além de capturar todas as peças, um jeito de vencer é “imobilizando” o adversário: se ele não puder se movimentar por estar cercado pelas suas peças, perde. O jogo também pode terminar empatado: por um acordo entre os jogadores ou se não acontecer nenhuma captura em até 20 jogadas.

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Para saber mais

Torne-se imbatível

-As peças só andam para frente. Mas podem capturar para trás – e passar mais de uma vez por uma mesma casa, caso uma sequência de capturas exigir.

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-Na linha mais próxima a você no tabuleiro ficam as suas peças–âncora, vitais para se proteger de eventuais damas. Mova-as somente quando necessário.

-Jogadores profissionais pensam de seis a dez movimentos à frente, para calcular possibilidades de jogo. Tente pensar, pelo menos, nas próximas três jogadas possíveis.

-Para atacar, avance com peças enfileiradas, o que dificulta a captura. Mas desapegue: sacrificar uma pode abrir caminho para você coroar uma dama.

Fonte: Jorge Einstein, diretor da modalidade de Damas do IME-USP. Livro Manual de jogo de damas, de W. Bakumenko.

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TAGS:
damas
jogo de tabuleiro
Jogos de estratégia
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