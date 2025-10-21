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Sociedade

Objeto em chamas encontrado no deserto australiano provavelmente veio do Espaço

O misterioso objeto pode ser parte de um foguete chinês – e levanta uma boa pergunta: afinal, o que acontece com todo o lixo que a humanidade joga no Espaço?

Por Bela Lobato 21 out 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h28
Fotografia do objeto encontrado em chamas no deserto da Austrália que veio do espaço.
 (Pilbara District - WA Police Force via Facebook/Reprodução)
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Imagine estar no meio do deserto australiano, entre areia, calor e muito nada e de repente, topar com um objeto em chamas. Foi exatamente isso que aconteceu com trabalhadores de uma mina na região de Pilbara, no oeste da Austrália.

O achado, feito no dia 18 de outubro, deixou até a polícia intrigada. O pedaço de metal, chamuscado e de aparência futurista, foi encontrado a cerca de 30 quilômetros da cidade de Newman. As autoridades rapidamente isolaram a área e chamaram reforços: a Agência Espacial Australiana e o Departamento de Serviços de Emergência estão investigando o caso.

Por enquanto, ninguém bateu o martelo sobre a origem do objeto. Mas os primeiros indícios apontam para o espaço.

Fotografias do objeto encontrado em chamas no deserto da Austrália que veio do espaço.
(Pilbara District - WA Police Force via Facebook/Montagem sobre reprodução)

Segundo a polícia local, o material parece ser fibra de carbono, que é comum em partes de foguetes e espaçonaves. Uma das hipóteses, lançada pela arqueóloga espacial Alice Gorman, é que o achado flamejante seja parte de um foguete chinês, o Jielong-3, que foi lançado em setembro.

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Geralmente, o lixo espacial costuma queimar antes de tocar o chão. Quando uma espaçonave se aposenta, as agências espaciais planejam uma “reentrada controlada”: o equipamento é direcionado para cair em regiões seguras do oceano, onde ninguém será atingido por um parafuso supersônico.

Mesmo assim, alguns pedaços teimosos escapam da incineração. A Terra é enorme e, principalmente, coberta de água o que aumenta as chances de que qualquer fragmento sobrevivente acabe no mar, e não no quintal de alguém. Ainda assim, vez ou outra, sobram surpresas: em 2023, outro destroço de espaçonave apareceu numa praia australiana.

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Casos como o de Pilbara são raros, mas não impossíveis. Com o aumento do número de lançamentos espaciais, cresce também a quantidade de lixo orbitando o planeta desde parafusos até partes de foguetes inteiros. A boa notícia é que a maioria deles segue lá em cima, vagando silenciosamente, sem causar danos.

As autoridades australianas reforçam: se você encontrar algo suspeito que parece ter caído do céu, não toque. Peças espaciais podem conter materiais tóxicos. O ideal é chamar a polícia ou os bombeiros, que acionam a Agência Espacial Australiana para investigar.

“O objeto foi apreendido e não há ameaça à segurança pública no momento”, afirma a Polícia da Austrália Ocidental, em comunicado no Facebook.

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Austrália
FOGUETE
lixo espacial
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