Por que o Quad Axel é o salto mais difícil da Patinação Artística

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Introdução O quad axel, salto mais difícil da patinação artística, exige 4,5 rotações no ar e foi considerado impossível. Ilia Malinin foi o primeiro a completá-lo em 2022 e promete ser destaque nas Olimpíadas de 2026, consolidando um novo patamar no esporte com seu alto valor.

Principais Tópicos





O Axel é o único salto que começa de frente e exige 1,5 rotações para um giro simples. O Quad Axel é o salto mais difícil, demandando 4,5 rotações no ar (equivalente a 1620º). Yuzuru Hanyu tentou o Quad Axel nas Olimpíadas de 2022, mas não o completou com sucesso. Ilia Malinin se tornou o primeiro a realizar um Quad Axel completo em competição, em setembro de 2022. O Quad Axel tem o maior valor de base na patinação, com 12.50 pontos, e deve consolidar todos os saltos quádruplos nas Olimpíadas de 2026.

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Existem seis tipos de saltos na patinação artística no gelo. A maioria das pessoas não consegue diferenciá-los em uma competição, com exceção de um: o axel. Esse é o único salto em que o patinador inicia de frente, usando os braços como alavancas para se lançar ao ar. Os outros cinco saltos (toeloop, loop, salchow, flip e lutz) começam enquanto o patinador está deslizando de costas.

O axel é também o salto mais conhecido por nome: ele ficou popular com Tonya Harding, que foi a primeira mulher americana e segunda mulher do mundo a completar o axel triplo (triple axel) em uma competição, em 1991. Sua história foi contada no filme Eu, Tonya, indicado a três categorias no Oscar de 2018.

Em 2026, devemos ver o primeiro axel quádruplo completo em uma Olimpíada, realizado pelo americano Ilia Malinin. Até alguns anos atrás, acreditava-se que esse salto seria fisicamente impossível. Mas a história do esporte mostra que sempre é possível ir um pouquinho mais longe.

Antes de entender a importância, dificuldade e o valor do axel quádruplo (mais conhecido pelo nome em inglês, quad axel), vamos começar pelos fundamentos da patinação.

Qual é a diferença do axel para outros saltos?

O axel é o salto mais difícil entre os seis. Enquanto os outros saltos simples correspondem a uma única volta (exemplo: um flip simples equivale a uma rotação do patinador no ar), o axel é o único em que o patinador deve dar uma volta e meia no ar para completar o salto simples.

O motivo para isso é que todo salto termina com uma aterrissagem de costas. Como o axel é o único salto que começa de frente, então o atleta deve girar 1,5 vezes no ar para finalizá-lo de costas. Se o patinador girasse apenas 360º no ar, ele terminaria o salto de frente.

Aqui vai um vídeo de um axel simples:

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E de um flip simples:

Duplos, triplos… e quádruplos

Você raramente vai ver um salto simples nas Olimpíadas de Inverno ou em outras competições de alto nível. Às vezes os saltos simples aparecem como parte de combinações de saltos, mas eles são coadjuvantes. Caso esteja acompanhando as Olimpíadas de Milano-Cortina, você deve ver muito mais saltos duplos, triplos e quádruplos.

Os fundamentos dos saltos são os mesmos. A diferença é que, em vez de girar uma vez no ar, os patinadores giram duas, três ou quatro vezes. Cada rotação dura uma fração de segundo, de forma que é quase impossível contá-las durante a performance. Os jurados e fãs de patinação acabam se acostumando com a aparência de cada salto, e dessa forma não precisam contar.

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Os saltos quádruplos, naturalmente, são os mais difíceis. O primeiro salto a ter sua versão “quádrupla” foi o toeloop, realizado pelo canadense Kurt Browning em 1988. Depois veio o salchow (Timothy Goebel, em 1998); lutz (Brandon Mroz, em 2011); loop (Yuzuru Hanyu, em 2016); e flip (Shoma Uno, em 2016).

Só faltava ele, o axel. A grande dificuldade desse salto é que sua versão quádrupla deveria ter não 4 rotações, mas 4,5. O motivo é o mesmo: o patinador inicia de frente e deve aterrissar de costas, o que soma meia rotação ao salto. É um giro 1620º no ar em menos de um segundo.

Demorou, mas o quad axel veio em 2022.

A corrida pelo salto

Um dos grandes objetivos no final da carreira do patinador japonês Yuzuru Hanyu era realizar o axel quádruplo em uma competição. Em 2022, ele já tinha duas medalhas de ouro olímpicas (Sochi 2014 e PyeongChang 2018) e um legado na patinação artística. Seu último desejo era ser a primeira pessoa a fazer o salto considerado praticamente impossível.

A oportunidade veio nas Olimpíadas de 2022, que aconteceram em Pequim. Em sua performance de 4 minutos, o patinador tentou o salto – mas caiu na aterrissagem. Veja a apresentação completa abaixo:

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Yuzuru entrou na história como a primeira pessoa a colocar o axel quádruplo como parte de seu programa e tentar completá-lo em uma Olimpíada. A decisão ousada veio a custo de sua possível terceira medalha: o patinador ficou em quarto lugar, e não levou o prêmio para casa.

Ao mesmo tempo, uma figura jovem começava a chamar a atenção no mundo da patinação artística. Era o americano Ilia Malinin, filho de dois patinadores profissionais que competiam pelo Uzbequistão no final dos anos 1990.

Ilia patinava desde pequeno, e em 2020, aos 15 anos, já estava aprendendo saltos quádruplos. Ele mudou seu user no Instagram para “@ilia_quadg0d_malinin”, se autodenominando “deus dos quádruplos”.

Seu objetivo, naturalmente, também se tornou conquistar o salto dito impossível. Em setembro de 2022, aos 17 anos, ele se tornou a primeira pessoa na história a realizar um axel quádruplo completo em competição. O feito aconteceu no 2022 CS U.S. International Figure Skating Classic. Desde então, Ilia tem completado o salto constantemente em suas performances. Ele continua sendo o único patinador da história a fazer o salto corretamente.

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Veja o primeiro axel quádruplo em uma competição:

É assim que chegamos às Olimpíadas de Inverno de 2026. Ilia Malinin promete ser o primeiro a mostrar o salto ao público que só acompanha o esporte a cada quatro anos, nas Olimpíadas. Dessa forma, consolidaremos todos os seis saltos da patinação artística com suas versões quádruplas. O fim de um ciclo que começou em 1988, com o primeiro quad toeloop.

Quanto vale um Quad Axel?

Cada salto da patinação artística tem um valor padrão, chamado “valor de base”. A nota do salto pode ficar acima do valor de base caso seja bem executado; ou abaixo do valor de base caso haja falhas (uma queda, menos rotações, posição errada no ar, etc.).

O axel quádruplo é o salto de maior valor de base. Quem consegue executá-lo com maestria, então, sai na frente dos outros competidores. Abaixo, veja os valores de cada salto quádruplo:

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Quad Toe Loop – 9.50

Quad Salchow – 9.70

Quad Loop – 10.50

Quad Flip – 11.00

Quad Lutz – 11.50

Quad Axel – 12.50

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