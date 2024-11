A construtora FG é a responsável pela obra da Senna Tower, um projeto de arranha-céu em parceria com a marca de Ayrton Senna que pretende ser o prédio residencial mais alto do mundo, com 500 metros de altura planejados. A construção vai acontecer em Balneário Camboriú, cidade do litoral de Santa Catarina.

Um Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) apresentado pela prefeitura, necessário para a liberação da obra, mostrou que o arranha-céu vai gerar sombra sobre a praia de Balneário Camboriú. Isso aconteceria durante o verão, período em que a cidade recebe mais turistas. Segundo a Secretaria de Turismo de Balneário, foram 1,5 milhão de pessoas na última temporada.

A Secretaria de Planejamento Urbano de Balneário Camboriú afirmou que o EIV para a aprovação do arranha-céu foi realizado por uma comissão especial, que mostrou que a sombra ocorre em uma parte da faixa de areia, às 17h da tarde, na direção do bairro Barra Sul.

Porém, como reportou a Folha de S.Paulo, o estudo mostrou que a sombra na praia pode começar às 14h em alguns períodos do ano. Esse documento, de abril de 2022, foi feito por uma empresa terceirizada, contratada pela construtora FG.

Continua após a publicidade

O que a empresa alega

Procurada pela Folha, a construtora afirmou que a localização do prédio, no bairro Barra Sul, minimiza os possíveis impactos de sombra na praia. A sombra, segundo a empresa, seria só por um “curto período de tempo”.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

A FG também questionou o estudo que aponta a formação da sombra. “O que consta no EIV é uma curva da incidência do sol em toda a orla e não especificamente que o empreendimento irá gerar sombra às 14h”, afirmou a construtora ao jornal.

O projeto da Senna Tower foi aprovado pela prefeitura da cidade em julho de 2024. O projeto de moradia de luxo tem um investimento de cerca de R$ 3 bilhões, com 204 apartamentos planejados, 18 “mansões suspensas”, quatro coberturas duplex e duas “mega coberturas triplex”.

Continua após a publicidade

A cidade de Balneário Camboriú, fundada em 1964, já começou a ter prédios altos desde os anos 1970. É o segundo menor município de Santa Catarina, um dos fatores para a construção de prédios ali. Mas esse não é o único motivo: segundo o índice Fipe Zap, ela é a cidade com o metro quadrado mais caro do Brasil. Muitos desses apartamentos são comprados para especulação imobiliária.

A cidade concentra sete dos dez maiores prédios do Brasil, com alguns ainda em fase de construção. A Senna Tower deve ser bem maior que todos os outros edifícios da cidade; o One Tower, da mesma construtora, é atualmente o segundo prédio mais alto do Brasil, com 290 metros. As torres do Yachthouse Residence Club, na mesma cidade, ganharam 13 metros com pináculos em 2024 e passaram para o topo do pódio.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.