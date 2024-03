Quais países “cabem” nos estados brasileiros?

Quais países “se encaixam” no Brasil? A partir do número de habitantes de cada estado, segundo o Censo de 2022, veja quais nações mais se aproximam de cada população.

Os estados da região Norte têm população semelhante a países de baixa extensão territorial, como Montenegro, Bahrein e Ilhas Salomão. Juntos, eles somam mais de 17 milhões de moradores. É o equivalente à população dos Países Baixos.

O Nordeste é a segunda região mais populosa do país. A Bahia, seu maior estado, tem população semelhante a Guiné, na África Ocidental. No total, a região Nordeste possui 54,6 milhões de habitantes – se equiparando com Myanmar, no sul da Ásia.

A região menos populosa do Brasil soma 16 milhões de habitantes, o equivalente à população de Chade, na África. Lá caberiam países como Jamaica, Geórgia e Nicarágua.

O estado de São Paulo, sozinho, já abrigaria toda a população do Iraque. O Sudeste abriga os três estados mais populosos do Brasil – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Somados ao Espírito Santo, eles têm 84,8 milhões de habitantes, o que é comparável à população do Irã.

Com apenas três estados, a região Sul tem 30 milhões de habitantes. Isso equivale à população da Gana, na África Ocidental.

