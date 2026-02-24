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Sociedade

Quais são os nomes neutros mais populares do Brasil?

Segundo o IBGE, 5,6% dos nomes registrados – 7.201 no total – são usados tanto para homens quanto para mulheres. Confira as listas

Por Bela Lobato 24 fev 2026, 12h00
Imagem de letras espalhadas num fundo azul formando os nomes Lucimar, Neymar e Iris.
 (Iryna Vasylkiv/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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É comum que mães e pais, enquanto esperam seus rebentos, passem horas procurando inspirações para nomes em livros, blogs, revistas, filmes, fóruns online. Afinal, não é pouca responsabilidade decidir como alguém será chamado para o resto da vida. 

Há quem procure por opções da moda – Helena e Ravi foram os nomes mais populares para bebes nascidos em 2025, por exemplo – e há quem procure por nomes diferentões, revisite nomes antigos, importe nomes gringos e até procure por nomes neutros, que podem servir para qualquer gênero.

Quando esse assunto começa em fóruns e mesas de bar pelo Brasil afora, é comum que se diga que nomes neutros não existem ou são muito incomuns na língua portuguesa. É mesmo mais comum encontrá-los no inglês, como Taylor e Cameron, mas nem todos funcionariam igualmente bem em português.

Mas essa história de que os nomes neutros não existem em português é conversa fiada.

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Os dados do Censo 2022, do IBGE, revelam que há 7.201 nomes que são usados para os dois sexos – o equivalente a 5,6% do total dos nomes. Para chegar a esse número, o IBGE considera nomes em que há uma proporção mínima de 2% para um sexo e 98% para outro. Abaixo, a lista dos dez nomes neutros mais populares e a distribuição por sexo.

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Vale considerar que o Censo não registra acentuação dos nomes – por isso, o primeiro lugar, Taina, pode se referir tanto à Tainás quanto à Tainãs. 

Gráfico, em fundo vinho, mostrando o ranking dos 10 nomes neutros mais usados no Brasil.

Fizemos ainda uma seleta de nomes mais variados, inspirada pelas cerca de 48 Neymars espalhadas pelo Brasil.

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Gráfico, em fundo vinho, mostrando 15 nomes neutros usados no Brasil.
(Caroline Aranha/Superinteressante)
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IBGE
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