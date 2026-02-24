Quais são os nomes neutros mais populares do Brasil?

É comum que mães e pais, enquanto esperam seus rebentos, passem horas procurando inspirações para nomes em livros, blogs, revistas, filmes, fóruns online. Afinal, não é pouca responsabilidade decidir como alguém será chamado para o resto da vida.

Há quem procure por opções da moda – Helena e Ravi foram os nomes mais populares para bebes nascidos em 2025, por exemplo – e há quem procure por nomes diferentões, revisite nomes antigos, importe nomes gringos e até procure por nomes neutros, que podem servir para qualquer gênero.

Quando esse assunto começa em fóruns e mesas de bar pelo Brasil afora, é comum que se diga que nomes neutros não existem ou são muito incomuns na língua portuguesa. É mesmo mais comum encontrá-los no inglês, como Taylor e Cameron, mas nem todos funcionariam igualmente bem em português.

Mas essa história de que os nomes neutros não existem em português é conversa fiada.

Os dados do Censo 2022, do IBGE, revelam que há 7.201 nomes que são usados para os dois sexos – o equivalente a 5,6% do total dos nomes. Para chegar a esse número, o IBGE considera nomes em que há uma proporção mínima de 2% para um sexo e 98% para outro. Abaixo, a lista dos dez nomes neutros mais populares e a distribuição por sexo.

Continua após a publicidade

Vale considerar que o Censo não registra acentuação dos nomes – por isso, o primeiro lugar, Taina, pode se referir tanto à Tainás quanto à Tainãs.

Fizemos ainda uma seleta de nomes mais variados, inspirada pelas cerca de 48 Neymars espalhadas pelo Brasil.

Continua após a publicidade

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.