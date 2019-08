Qual é a origem do dia dos pais?

O almoço de domingo do Dia dos Pais já é uma tradição no Brasil – mas somos o único país do mundo a comemorar a data no segundo domingo de agosto. Claro, todos os países do mundo possuem uma dia para celebrar os pais, mas, assim como o dia das mães, essa comemoração não tem uma data fixa internacionalmente – e surgiu por diferentes razões ao redor do mundo.

Por aqui, essa comemoração só foi instituída no calendário a partir de 1953, por ideia do publicitário Sylvio Bhering. O então diretor do jornal O Globo, aproveitando uma população predominantemente católica, lançou a campanha para que fosse comemorado o dia dos pais em 16 de agosto, dia de São Joaquim – pai de Maria e avô de Jesus. Segundo o jornal, a data tinha o objetivo de “fortalecer os laços familiares e celebrar o chefe da família”.

A iniciativa pegou, e, nos anos seguintes, a data se estendeu para além do Rio de Janeiro (onde o jornal circulava principalmente), sendo celebrada por todo o Brasil. Acontece que, alguns anos depois, a comemoração ter uma data fixa acabou não sendo vantajoso nem para o comércio, nem para as famílias – que não poderiam fazer um mega almoço de comemoração em um dia útil qualquer.

O dia das mães, por sua vez, é sempre comemorado no segundo domingo de maio, devido a uma sugestão da idealizadora da data nos EUA Anna Jarvis, que alegou estar seguindo um pedido pessoal de sua falecida mãe. Por uma analogia a essa data, o dia dos pais manteve seu mês original agosto, mas passou a ser comemorar também no segundo domingo do mês.

O curioso é que, hoje, nem os pais brasileiros e nem o santo ficaram com o dia 16 de agosto: durante o papado de Paulo VI (entre 1963 e 1978), ficou instituído que 26 de julho seria o dia de São Joaquim e de Santa Ana, mãe de Maria – quando, anos depois, passou-se a comemorar o Dia dos Avós.

Mas não é só o Brasil que tem um certo pretexto religioso para a data: Portugal e Espanha, por exemplo, comemoram a data em 19 de março por conta do dia de São José, esposo de Maria.

Nos EUA, o dia vem por uma razão um pouco mais, digamos, “honrosa”: a órfã de mãe Sonora Louise Smart Dodd, em 1909, teria tido a ideia de homenagear o seu pai, William Jackson Smart, enquanto assistia a uma missa de Dia das Mães. Reza a lenda que a moça nutria uma grande admiração por ele, um veterano da Guerra Civil Americana, que acabou criando ela e seus irmãos sozinho após a morte de sua esposa.

Sonora solicitou às autoridades de Spokane, cidade onde morava no estado de Washington, que fosse estabelecido um dia para homenagear os pais. O primeiro Dia dos Pais por lá foi celebrado em 19 de junho de 1910, no dia do aniversário de William Jackson Smart.

A ideia se espalhou pelo país e por muito tempo foi comemorada nessa data. Mas, em 1966, o presidente Lyndon Johnson resolveu mudar: ele instituiu oficialmente o terceiro domingo de junho como a data para a comemoração. E segue até hoje.