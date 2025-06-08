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Sociedade

Quanto dinheiro Bill Gates teria se nunca tivesse vendido ações da Microsoft?

Se tivesse mantido toda a sua participação acionária na empresa, Gates seria hoje o primeiro trilionário do mundo. Confira os números.

Por Ramana Rech 8 jun 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h22
billgates-microsoft
 (Bill Gates/Facebook/Reprodução)
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Quanto dinheiro Bill Gates teria se nunca tivesse vendido ações da Microsoft? Priorizar nos meus resultados Google

Se não tivesse vendido nenhuma ação da Microsoft, Bill Gates poderia ter se tornado o primeiro trilionário do mundo, conforme estimativas da Forbes. Por muito tempo, Gates foi o homem mais rico do planeta e, ano após ano, liderou o ranking anual de bilionários globais publicado pela revista.

Hoje, porém, quem ocupa essa posição é Elon Musk, dono do X, da SpaceX, da Tesla e da Starlink. A fortuna de Musk chega a US$ 342 bilhões. Entretanto, se Gates não tivesse vendido nenhuma ação da Microsoft, ele somaria muito mais dólares do que o dono do X, acumulando uma fortuna de US$ 1,2 trilhão. 

Se Bill e Melinda Gates não tivessem se divorciado (o que ocorreu em 2021), o casal somado teria US$ 1,5 trilhão. 

De toda forma, não dá para dizer que Bill Gates está mal quando assunto é dinheiro. Ele dispõe de uma fortuna de US$ 108 bilhões e está na 13ª posição entre os indivíduos mais ricos do mundo, de acordo com a Forbes

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Em 1986, pouco antes da primeira Oferta Pública Inicial (IPO) da Microsoft, Gates detinha 11,2 milhões de ações da companhia, o que representava uma participação de 49%. Na época, isso valia cerca de US$ 200 milhões. 

Caso tivessem mantido os papéis pelas próximas quatro décadas, Melinda e Bill Gates teriam 3,2 bilhões deles (considerando os desdobramentos de ações realizados pela Microsoft durante sua história). Isso representa 43% das ações da companhia – e vale, no total, US$ 1,4 trilhão. Os US$ 100 bilhões restantes viriam de dividendos pagos pela empresa. 

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Gates foi vendendo sua participação na companhia ao longo do tempo e, hoje, detém 0,9% das ações da empresa, que somam US$ 28 bilhões, ou cerca de um quarto de sua fortuna. Já Melinda tem 380 mil ações da Microsoft, com o valor total de US$ 170 milhões.

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Bill deixou a posição de CEO da Microsoft em 2000 e criou a Fundação Gates. Em 2020, também deixou o conselho com o intuito de se dedicar mais ao seu projeto de filantropia. Por meio da Fundação Gates, Melinda e Bill já doaram US$ 47,7 bilhões para organizações de caridade focadas em saúde e pobreza. 

Em maio deste ano, Gates anunciou que pretende distribuir sua fortuna “muito mais rápido do que tinha planejado originalmente”. Ele disse que irá doar quase toda sua riqueza por meio da fundação pelos próximos 20 anos. A entidade, então, irá fechar as portas de forma no último dia do ano de 2045.

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