Quantos anos vive um gato?

No Brasil e em Portugal o mito é claro: um gato tem sete vidas. Já nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Egito, a lenda é ainda mais generosa, dizendo que os bichanos teriam nove vidas. Mas a verdade é que devemos aproveitar a companhia desses animais ao longo da primeira (e única) vida que eles têm. Mas quanto tempo ela dura?

A estimativa de vida de um felino varia de acordo com fatores externos. Graças aos avanços na medicina veterinária, hoje os animaizinhos têm um período de vida mais extenso. Um gato pode viver de 12 a 15 anos, com registros de alguns casos que ultrapassam os 20 anos.

Mesmo assim, cada caso é um caso. A história mais emblemática é de Creme Puff, o gato mais velho que se tem registro. Puff nasceu em agosto de 1967 e viveu até agosto de 2005, quando morreu com 38 anos e 3 dias.

Em 2022, o

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Guinness World of Records deu o título de gata mais velha do mundo para Flossie, uma gata inglesa que hoje tem 29 anos. Um ano depois, uma família de Barbacena, Minas Gerais, disse que a gatinha Esmeralda, adotada em 1995, era a verdadeira merecedora da coroa. Malinha, uma outra gatinha brasileira, já chegava perto dos 27 aninhos em 2023.

Todas essas histórias têm em comum uma situação: os gatinhos moravam em casa, com seus humanos. Para felinos de rua, a expectativa de vida muda: esses animais vivem de 2 a 10 anos. Isso porque uma boa nutrição, acesso ao veterinário, castração e proteção – que os felinos de rua geralmente não têm acesso – prolonga a vida dos bichinhos. As raças dos pets também podem ter um papel importante quando o assunto é expectativa de vida.

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Para saber a idade do seu pet em anos humanos, fica aqui uma dica:

De acordo com a American Veterinary Medical Association (AVMA), o primeiro ano de vida de um gato equivale aos primeiros 15 anos de um humano e 24 em seu segundo ano. Depois disso, a cada ano felino, acrescenta-se quatro anos humanos. Caso você não saiba a idade do seu animalzinho, um veterinário deve checar a saúde dos dentes, pelagem e pele, condição muscular e saúde ocular do gato para estimar quantos anos o bichano deve completar neste ano.

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