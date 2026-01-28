Quem são os brasileiros convocados para as Olimpíadas de Inverno de 2026

Ler Resumo





Introdução O Brasil enviará uma delegação recorde de 15 atletas para as Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026. Com grandes esperanças de medalha, como Nicole Silveira e Lucas Braathen, e veteranos como Edson Bindilatti, o país busca fazer história nas modalidades de neve e gelo, com emocionantes histórias de superação.

Principais Tópicos





Brasil com delegação recorde: 15 atletas em Milano Cortina 2026, superando participações anteriores. Esperança de medalha inédita: Nicole Silveira (Skeleton) e Lucas Braathen (Esqui Alpino) despontam como fortes candidatos a pódio. Veteranos e Novatos: Edson Bindilatti vai para sua 6ª Olimpíada, ao lado de talentos estreantes e atletas com raízes internacionais. Diversidade e Superação: Delegação inclui atletas de diversas origens e histórias de resiliência, como Bruna Moura no Esqui Cross-Country. Modalidades em foco: Conheça os representantes brasileiros no Bobsled, Skeleton, Snowboard, Esqui Alpino e Esqui Cross-Country.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

2026 é ano de Copa. E também de Olimpíadas. Assim como os Jogos de Verão (cuja última edição foi em Paris, em 2024), as Olimpíadas de Inverno ocorrem a cada quatro anos. A última edição invernal ocorreu em 2022, com sede em Pequim. Este ano, os atletas se reunirão no norte da Itália, competindo em cidades como Milão, Cortina D’Ampezzo e Verona. Os Jogos de Inverno começam no dia 6 de fevereiro.

Duas organizações brasileiras irão mandar atletas para as Olimpíadas: a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN) e a Confederação Brasileira de Desportos no Gelo (CBDG). Este ano, o Brasil terá uma delegação recorde, com 15 participantes (sendo um deles reserva do Bobsled 4-Man). Até então, a maior delegação do país em uma Olimpíada de Inverno havia sido 14 atletas em Sochi, nos Jogos de 2014.

Abaixo, conheça as modalidades nas quais o Brasil irá competir e quais são os nomes que você deve procurar nas telas para torcer.

Equipe de Bobsled 4-Man – Edson Bindilatti, Davidson de Souza, Luís Bacca, Rafael Souza e Gustavo Ferreira.

Edson é figurinha carimbada nas Olimpíadas de Inverno. O baiano começou a carreira no atletismo antes de migrar para o bobsled. Sua primeira participação em Olimpíadas ocorreu em 2002, e Edson continuou marcando presença em 2006, 2014, 2018 e 2022. Ele segue para sua sexta participação olímpica como capitão da equipe de Bobsled 4-Man.

Rafael Souza competiu nas Olimpíadas de 2018 e 2022. Já Davidson de Souza foi reserva do Brasil nas Olimpíadas de 2014. A edição de 2026 será a estreia de Luís Bacca e Gustavo Ferreira nas Olimpíadas. Um dos atletas (ainda não definido) será o reserva da equipe.

Continua após a publicidade

Skeleton – Nicole Silveira

Nicole segue para sua segunda participação olímpica no Skeleton. Nos últimos anos, a gaúcha colocou o Brasil em destaque no esporte, vencendo duas medalhas em etapas de Copa do Mundo e o inédito quarto lugar no Campeonato Mundial, que ocorreu em março de 2025. Nicole obteve um tempo de 3min41s23, ficando a apenas 42 centésimos da medalha de bronze.

A atleta pode garantir ao Brasil a primeira medalha da história em Jogos de Inverno Promete fazer história em Milano Cortina 2026.

Snowboard – Pat Burgener e Augustinho Teixeira

Pat é outro que busca uma medalha para o Brasil. Ele competia no Snowboard Halfpipe pela Suíça até a temporada passada, e confirmou a troca de nacionalidade em julho do ano passado. Sua mãe é libanesa, cresceu no Brasil e se mudou para a Suíça, onde Pat nasceu. O atleta tirou a cidadania brasileira no início de 2025. Ele ficou em sétimo lugar no Campeonato Mundial da modalidade e em décimo no ranking da Copa do Mundo.

Já Augustinho Teixeira nasceu em Ushuaia, na Argentina, e tem mãe brasileira. Ele descobriu a paixão pela prancha aos dois anos de idade, nas areias do Ceará, praticando sandboard. Ele conquistou a 15ª posição na classificação geral na Copa do Mundo de Snowboard Halfpipe 2024/2025.

Continua após a publicidade

Esqui Alpino – Lucas Pinheiro Braathen, Christian Oliveira Soevik, Giovanni Ongaro e Alice Padilha.

Lucas Braathen é outro destaque do Brasil. Ele é o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em competições globais de esportes de inverno. Lucas recebeu a medalha de prata na quarta etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino em dezembro de 2024, e desde então subiu ao pódio cinco vezes. Nascido na Noruega e com mãe brasileira, Lucas compete com a nossa bandeira desde outubro de 2024.

Christian Soevik também trocou a Noruega pelo Brasil no esqui alpino. Ele nasceu no Rio de Janeiro, mas mudou com um ano de idade para o país nórdico. Já Giovanni Ongaro é filho de pai italiano e mãe brasileira, e também irá representar o Brasil. Alice Padilha, de apenas 17 anos, nasceu no Rio e é a única competidora feminina na modalidade.

Esqui Cross-Country – Manex Silva, Eduarda Ribera, Bruna Moura

As Olimpíadas de Inverno de 2026 receberão nada menos do que um acreano na competição. Manex Silva nasceu em Rio Branco, no Acre, e se mudou ainda criança para a Espanha. O atleta representou o Brasil nas Olimpíadas de 2022, e segue para sua segunda edição dos Jogos.

Eduarda também participou das Olimpíadas em 2022, com apenas 17 anos. Naquela ocasião, ela foi chamada às pressas para substituir Bruna Moura, que havia sofrido um acidente de carro a caminho do voo que a levaria para a competição. Em 2026, as duas competem pelo Brasil. Após o acidente, Bruna ficou dois meses sem andar e passou opor um ano e meio de fisioterapia. Sua resiliência e determinação foram recompensados com a vaga para Milano Cortina 2026.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.