Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Uma casa sem espelhos: entenda a crise do IBGE

Apesar do sucesso da plataforma "Nomes do Brasil", instituição passa por vários problemas – e isso compromete as pesquisas do País.

Por Rafael Battaglia 21 nov 2025, 11h16 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Imagem, com efeito de zoom, de uma multidão.
 (salajean/Getty Images)
Continua após publicidade
Uma casa sem espelhos: entenda a crise do IBGE Priorizar nos meus resultados Google

Carta ao leitor da edição 481, de novembro de 2025.

Em 2019, o estudante Pedro Lima, da Universidade Federal Fluminense (UFF), resolveu criar um grupo no WhatsApp com outros três amigos de mesmo nome. Nascia o “Pedros da UFF”.

O grupo virou meme, reuniu centenas de outros Pedros e inspirou comunidades de xarás Brasil afora. Tenho um amigo que, até hoje, troca mensagens no “Pedros da Unicamp”. “Bom dia, Pedro.” “Bom dia para você também, Pedro.”

Existem 1.624.478 Pedros no Brasil, o equivalente a 0,8% da população. É o sétimo nome mais comum no País. Impossível organizar um grupo com todos eles. Mais fácil com Abenizios, Duaras ou Jaecis, alguns dos 4,3 mil nomes usados por até 20 pessoas no Brasil. São tão únicos quanto “Unico”, sobrenome de 30 brasileiros.

Siga

Esses e outros dados estão na plataforma Nomes do Brasil, do IBGE. É a segunda versão da ferramenta, que traz um sem-fim de dados demográficos e históricos: 2,5 milhões de Marias nasceram nos anos 1960; Natália é o nome feminino mais comum com a letra N; 10,5% da população de Santos (SP) tem o sobrenome “Santos”.

Continua após a publicidade

A Nomes do Brasil é uma das ferramentas educativas mais fascinantes criadas por um órgão público. Pode se tornar tão popular quanto o Zé Gotinha. Nem parece que foi feita por um instituto que passa por problemas sérios.

O nonagenário IBGE, referência mundial em estatística, sofre com crises internas e cortes orçamentários. Desde 2010, o número de funcionários (que era de 7 mil), caiu pela metade. A questão se agravou em 2019, quando o Congresso limou 97% da verba para o Censo. Mais um pouco e ele seria feito num Google Forms.

Em 2020, o governo Bolsonaro postergou o levantamento por causa da Covid (muitos outros países, porém, fizeram os seus). Em 2021, outro adiamento. O Censo só rolou em 2022, por ordem do STF. O Brasil furou a tradição internacional de realizar pesquisas do tipo a cada década cheia (1990, 2000, 2010…), o que facilita comparações entre nações.

Continua após a publicidade

No governo Lula, os problemas persistem. Até agora, os microdados (a fatia mais detalhada de informações do Censo) não foram divulgados por completo, o que tem causado atrasos e mudanças em inúmeras pesquisas. Demógrafos, economistas e diversos outros profissionais dependem deles para formular políticas públicas eficazes em áreas como educação, saúde e segurança pública.

É como dirigir sem GPS, só com um guia de ruas desatualizado. Tratar uma fratura sem raio-X. Viver em uma casa sem espelhos. O País corre o risco de entrar em crise de identidade, sem entender por completo as mudanças da sua população.

Que a fama da Nomes do Brasil não sirva apenas para criar carrosséis engraçados no Instagram – mas também, de alguma forma, ajude a jogar luz sobre esse problema. Proteja o IBGE, gostoso demais.

Continua após a publicidade

_

Esta é uma edição de chegadas e partidas. A Luiza Lopes, a mais recente integrante da redação, assina com maestria sua primeira reportagem de capa. Uma apuração profunda, que vale a leitura atenta. E também é a última colaboração (ao menos, por ora) do Eduardo Lima, que deixa um legado bem bacana por aqui. Eu desejaria sorte, mas sei que não precisa.

Um abraço,

Continua após a publicidade

Rafael Battaglia Popp

Editor-chefe

Publicidade
TAGS:
Estudos e pesquisas
IBGE
Sociedade
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).