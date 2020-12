3 notícias sobre… Animais robôs

Xô, Zé Colmeia

Após sofrerem com ataques de ursos em 2020, agricultores da cidade de Takikawa, no Japão, pensaram em uma solução inusitada: instalaram dois lobos mecânicos para afugentar os predadores. Os robôs medem 2,6 m de altura, têm pele falsa, dentes à mostra e olhos vermelhos. Além disso, balançam a cabeça e emitem diferentes sons (uivos, latidos, tiros), para que os ursos não se acostumem.

Pássaro ou avião?

Cientistas suíços usaram o açor (Accipiter gentilis), ave da família do gavião e da águia, como inspiração para criar um novo drone. Ele possui cauda, asas retráteis, 27 placas que simulam as penas e pode voar a uma velocidade de até 34,5 quilômetros por hora. Ao dobrar suas asas, o drone consegue economizar até 55,4% da energia – habilidade que pode ser útil em situações de vento intenso.

Só não pode enferrujar

250 quilos, 2,5 metros de comprimento e pele feita de silicone. Essas são as características do golfinho animatrônico da Edge Innovations, empresa de engenharia dos EUA que já trabalhou em filmes como Free Willy e Anaconda. A proposta agora é colocar os robôs, que custam até US$ 5 milhões, em parques temáticos – o que evitaria o uso de bichos marinhos mantidos em cativeiro.