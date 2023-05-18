A bike elétrica com 350 km de autonomia

Esse é o alcance da bicicleta elétrica Fuell Flluid-2S, que tem um novo patamar de autonomia (os modelos comuns ficam em torno de 50 km). Seu segredo está nas baterias – são duas, com capacidade combinada de 2.000 watts-hora, alojadas dentro do quadro.

A bike tem câmbio automático de 7 marchas, velocidade máxima de 48 km/h e um app antifurto, que permite localizá-la via GPS.

Como nada é perfeito, ela é cara (US$ 5.995) e pesa 39 kg. O modelo Flluid-3 (US$ 3.699) pesa menos, 35 kg, e tem autonomia de 180 km.

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