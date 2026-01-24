A ciência do toque humano, e por que é tão difícil reproduzir em robôs

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Introdução Robôs dominam a visão, mas o toque humano, complexo e sutil, permanece um grande desafio. Pesquisas em robótica suave e pele artificial revelam que a “inteligência” se distribui pelo corpo, essencial para o aprendizado e interação segura. Avanços lentos prometem revolucionar saúde e assistência, superando barreiras técnicas e regulatórias.

Principais Tópicos





Robôs avançam na visão, mas replicar o toque humano — com sua delicadeza, segurança e significado — é um desafio complexo. O toque humano não é um mapa de pressão simples; envolve múltiplos mecanorreceptores e uma interação ativa, ajustando-se constantemente. A "inteligência incorporada" mostra que o corpo, como o do polvo, distribui neurônios e gera comportamento sem depender apenas do cérebro. O tato é o primeiro sentido que desenvolvemos no útero, fundamental para entender o mundo físico, e robôs precisam dessa exploração tátil para aprender. Aplicações como simuladores robóticos para treino de terapeutas e futuros "robôs cuidadores" dependem de corpos sensíveis para interagir de forma segura e natural.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Perla Maiolino é professora associada de engenharia e membro do instituto de robótica da Universidade de Oxford. O texto a seguir foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por cientistas. Vale a visita.

Os robôs veem o mundo agora com uma facilidade antes vista apenas na ficção científica. Eles podem reconhecer objetos, navegar em espaços desorganizados e classificar milhares de pacotes de encomendas por hora. Mas peça a um robô para tocar em algo com delicadeza, segurança ou significado, e os limites aparecem instantaneamente.

Como pesquisadora em robótica suave trabalhando com pele artificial e corpos sensorizados, descobri que tentar dar aos robôs o sentido do tato nos obriga a confrontar o quão surpreendentemente sofisticado o toque humano realmente é.

Meu trabalho começou com a pergunta aparentemente simples de como os robôs poderiam sentir o mundo através de seus corpos. Desenvolva sensores táteis, cubra totalmente uma máquina com eles, processe os sinais e, à primeira vista, você deve obter algo parecido com o toque.

Exceto que o toque humano não é nada parecido com um simples mapa de pressão. Nossa pele contém vários tipos distintos de mecanorreceptores, cada um sintonizado a diferentes estímulos, como vibração, alongamento ou textura. Nossa resolução espacial é notavelmente fina e, crucialmente, o toque é ativo: pressionamos, deslizamos e ajustamos constantemente, transformando a sensação bruta em percepção por meio de uma interação dinâmica.

Os engenheiros às vezes conseguem imitar uma versão em escala de ponta de dedo disso, mas reproduzi-lo em todo um corpo macio e dar a um robô a capacidade de interpretar esse rico fluxo sensorial é um desafio de uma ordem completamente diferente.

Trabalhar com pele artificial também revela rapidamente outra percepção: muito do que chamamos de “inteligência” não reside apenas no cérebro. A biologia oferece exemplos impressionantes – o mais famoso deles é o polvo.

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Os polvos distribuem a maior parte de seus neurônios por seus membros. Estudos sobre seu comportamento motor mostram que um braço de polvo pode gerar e adaptar padrões de movimento localmente com base em estímulos sensoriais, com pouca participação do cérebro.

Seus corpos macios e flexíveis contribuem diretamente para a forma como se comportam no mundo. E esse tipo de inteligência distribuída e incorporada, em que o comportamento surge da interação entre corpo, material e ambiente, é cada vez mais influente na robótica.

O tato também é o primeiro sentido que os seres humanos desenvolvem no útero. A neurociência do desenvolvimento mostra que a sensibilidade tátil surge por volta da oitava semana de gestação e se espalha pelo corpo durante o segundo trimestre. Muito antes de a visão ou a audição funcionarem de forma confiável, o feto explora o ambiente ao seu redor através do tato. Acredita-se que isso ajude a moldar a forma como os bebês começam a compreender o peso, a resistência e o apoio – a física básica do mundo.

Essa distinção também é importante para a robótica. Durante décadas, os robôs dependeram fortemente de câmeras e lidars (um método de detecção que usa pulsos de luz para medir distâncias), evitando o contato físico. Mas não podemos esperar que as máquinas alcancem um nível de competência humano no mundo físico se raramente o experimentam através do tato.

Simulações podem ensinar um comportamento útil a um robô, mas sem a exploração física real, corre-se o risco de apenas implementar a inteligência em vez de a desenvolver. Para aprender da mesma forma que os humanos, os robôs precisam de corpos que sintam.

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Corpos inteligentes

Uma abordagem que meu grupo está explorando é dar aos robôs um grau de “inteligência local” em seus corpos sensorizados. Os seres humanos se beneficiam da flexibilidade dos tecidos moles: a pele se deforma de maneiras que aumentam a aderência, melhoram o atrito e filtram os sinais sensoriais antes mesmo que eles cheguem ao cérebro. Essa é uma forma de inteligência incorporada diretamente na anatomia.

Pesquisas em robótica suave e computação morfológica argumentam que o corpo pode descarregar parte da carga de trabalho do cérebro. Ao construir robôs com estruturas flexíveis e processamento de baixo nível, para que possam ajustar a aderência ou a postura com base no feedback tátil sem esperar por comandos centrais, esperamos criar máquinas que interajam de forma mais segura e natural com o mundo físico.

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A área da saúde é uma das que essa capacidade pode fazer uma grande diferença. Meu grupo desenvolveu recentemente um simulador robótico de paciente para treinar terapeutas ocupacionais (OTs).

Os alunos costumam praticar uns nos outros, o que dificulta o aprendizado das habilidades táteis sutis envolvidas no apoio seguro a outra pessoa. Com pacientes reais, os estagiários devem equilibrar o toque funcional e afetivo, respeitar os limites pessoais e reconhecer sinais sutis de dor ou desconforto. Pesquisas sobre toque social e afetivo mostram como esses sinais são importantes para o bem-estar humano.

Para ajudar os estagiários a compreender essas interações, nosso simulador, conhecido como Mona, produz respostas comportamentais práticas. Por exemplo, quando um terapeuta ocupacional pressiona um ponto de dor simulado na pele artificial, o robô reage verbalmente e com um pequeno “solavanco” físico do corpo para imitar o desconforto.

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Da mesma forma, se o estagiário tentar mover um membro além do que o paciente simulado pode tolerar, o robô se contrai ou resiste, oferecendo uma indicação realista de que o movimento deve parar. Ao capturar a interação tátil por meio da pele artificial, nosso simulador fornece um feedback nunca antes disponível no treinamento de terapia ocupacional.

Robôs que cuidam

No futuro, robôs com corpos seguros e sensíveis poderão ajudar a lidar com as crescentes pressões na assistência social. À medida que a população envelhece, muitas famílias se veem repentinamente levantando, reposicionando ou apoiando parentes sem treinamento formal. Os “robôs cuidadores” ajudariam nisso, o que significaria que o membro da família poderia ser cuidado em casa por mais tempo.

Surpreendentemente, o progresso no desenvolvimento desse tipo de robô tem sido muito mais lento do que as expectativas iniciais sugeriam — mesmo no Japão, que introduziu alguns dos primeiros protótipos de robôs cuidadores.

Um dos exemplos mais avançados é o Airec, um robô humanóide desenvolvido como parte do programa Moonshot para auxiliar em tarefas de enfermagem e cuidados a idosos. Este programa multifacetado, lançado em 2019, busca “P&D ambicioso baseado em ideias ousadas” a fim de construir uma “sociedade na qual os seres humanos possam estar livres das limitações do corpo, do cérebro, do espaço e do tempo até 2050”.

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Em todo o mundo, porém, continua sendo difícil transformar protótipos de pesquisa em robôs regulamentados. Os altos custos de desenvolvimento, os rigorosos requisitos de segurança e a ausência de um mercado comercial claro têm retardado o progresso. Mas, embora as barreiras técnicas e regulatórias sejam substanciais, elas estão sendo gradualmente superadas.

Robôs que podem compartilhar com segurança um espaço físico próximo às pessoas precisam sentir e modular a forma como tocam qualquer coisa que entre em contato com seus corpos. Essa sensibilidade em todo o corpo é o que distinguirá a próxima geração de robôs flexíveis das máquinas rígidas atuais.

Ainda estamos longe de robôs que possam realizar essas tarefas de forma independente. Mas a construção de máquinas com capacidade tátil já está remodelando nossa compreensão do toque. Cada passo em direção à inteligência tátil robótica destaca a extraordinária sofisticação de nossos próprios corpos – e a profunda conexão entre sensação, movimento e o que chamamos de inteligência.