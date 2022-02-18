A joelheira térmica

A fisioterapia de contraste térmico é uma técnica que consiste em alternar compressas frias (para reduzir a dor e o inchaço) e quentes (para aumentar a circulação sanguínea e acelerar a recuperação dos tecidos). Mas dá trabalho.

A joelheira Hyperice X (US$ 399) torna isso bem mais fácil, pois faz tudo sozinha: gera e aplica ondas de frio e calor, entre 15 e 45 oC. O processo é automático, mas também pode ser controlado manualmente.

A joelheira pesa 900 g e é alimentada por uma bateria recarregável, com autonomia de 90 minutos.