A Lua em cima da mesa

A lâmpada Gingko Smart Moon (US$ 190) é uma esfera de 140 mm de diâmetro que reproduz detalhadamente a superfície de Lua – e flutua, girando lentamente no ar.

O segredo está num conjunto de ímãs embutidos na base, que produzem força suficiente para suspender a esfera, e num sistema de transmissão de energia sem fio (similar ao usado em smartphones).

O resultado é muito bonito. Dá até para selecionar a tonalidade de cor da esfera – luz mais fria ou mais quente – apertando um botão.

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