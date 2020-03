–

Ela se chama Looking Glass, foi desenvolvida pela startup americana de mesmo nome, e está sendo lançada em três tamanhos: 8, 15 e 32 polegadas (preços a partir de US$ 600). Sua imagem tem profundidade e volume, e fica diferente conforme o ângulo do qual é olhada – como um holograma.

Isso é possível porque a tela exibe várias imagens ao mesmo tempo, que são direcionadas por um conjunto de lentes [veja abaixo]. Por enquanto, a tela holográfica só serve para visualizar exames médicos (ainda não existem games e filmes holográficos). Mas as primeiras demonstrações, feitas nos EUA, foram convincentes – e impressionantes.