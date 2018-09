Antena impressa no pára-brisa do carro

A partir de 1994, os carros brasileiros mais sofisticados vão sair de fábrica sem antena. Mas só aparentemente. As tradicionais varetas serão substituídas pelas antenas impressas – filamentos metálicos incorporados ao pára-brisa e bastante comuns na Europa e nos Estados Unidos.Além de dispensar furos na lataria, a antena impressa afasta os aborrecimentos com quebras ou defeitos nos mecanismos que levantam e abaixam as antenas convencionais.Mas a principal vantagem é a recepção mais uniforme, diz o engenheiro Roberto Sanches Galiassi,gerente técnico da Olimpus empresa que vai fabricar o novo sistema. “Dependendo do veículo, a antena será instalada no vidro traseiro, dianteiro ou lateral, visando melhorar sua interação com a carroceria.” Isso evita as irritantes perdas de sinal que ocorrem quando o carro muda de direção.