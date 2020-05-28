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Tecnologia

Aplicativos e gadgets úteis para o seu pet

Calendário de vacinas, Airbnb canino e até babá virtual: listamos algumas ferramentas para ajudar na rotina com os mascotes.

Por Paulo Egídio 28 Maio 2020, 16h15 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h25
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 (damedeeso/Getty Images)
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Airbnb dos cachorros

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Muita gente adora viajar, mas acaba abrindo mão dos passeios porque não pode levar o cachorrinho junto ou não tem onde deixá-lo. O Dog HERO é um app sob medida para essas pessoas. A plataforma cadastra anfitriões que aceitam receber os cães em suas residências enquanto os donos viajam ou estão em compromissos. O serviço permite reservar datas com antecedência e classificar os usuários pela qualidade da hospedagem oferecida.

Babá com biscoitos

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Siga

O Furbo ajuda os donos a matar a saudade dos mascotes. Na prática, o gadget é uma babá virtual. O sistema de câmera e som permite fazer videochamadas pelo celular. O aparelho emite alertas quando identifica que o cão está em perigo ou mesmo tristonho. Também há um dispositivo para lançar biscoitos que pode ser acionado a distância. O produto é importado, mas algumas lojas brasileiras vendem pela internet. Custa cerca de R$ 2 mil.

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Adestrador virtual

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O seu parceiro não dá a menor bola quando você pede para ele rolar ou dar a patinha? O Puppr promete resolver esse problema. O aplicativo ajuda os donos a ensinar truques bacanas para o dog. Há tutoriais sobre como orientá-lo a executar desde comandos simples – como sentar e deitar – até dançar, andar sobre duas patas e abrir e fechar portas. Nem todas as funções são gratuitas.

Sempre bem-vindos

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O Love Pets ajuda a encontrar lugares legais para passear com o cachorro. A proposta do aplicativo é listar estabelecimentos pet friendly perto de você. Isso inclui desde parques e praças até restaurantes, bares, hotéis e shoppings que aceitam dogs. Outro recurso legal é que os usuários podem sugerir locais em que os mascotes são bem-vindos. Por enquanto, o Love Pets não funciona em todas as capitais. São Paulo, Rio e BH já estão incluídas.

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Genealogia

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O Identify Dog Breeds desvenda a raça dos cães. Basta inserir uma foto para que a ferramenta apresente três opções de linhagem prováveis. O banco de dados tem cerca de cem raças. Nem sempre o aplicativo acerta na mosca. Mas existe uma versão paga, com maior número de raças cadastradas, que promete uma análise mais fidedigna.

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Pronto-Socorro

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Criado pela Cruz Vermelha dos EUA, o Pet First Aid é um aplicativo que orienta os tutores sobre procedimentos de primeiros-socorros para os cães. A ferramenta ajuda a identificar possíveis sintomas e oferece tutoriais em texto e vídeo sobre como fazer curativos e até manobras de ressuscitação. O app está disponível apenas em inglês.

Cadê o catioro?

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A coleira Kyon possui um GPS que permite monitorar a localização do mascote pelo smartphone. Se o cão cruzar um limite estabelecido pelo tutor, o visor de LED da coleira mostra a mensagem “estou perdido”, junto com um telefone de contato. O produto custa US$ 249 no site do fabricante. Há similares nacionais por cerca de R$ 250, em média.

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Cãoderneta

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Cuidar de um cachorro exige organização. O aplicativo My Pet promete ajudar nessa tarefa. Dá para monitorar calendário de vacinas e criar um fichário com os dados das consultas veterinárias – como diagnósticos e horários dos medicamentos. Também é possível controlar datas das tosas e a quantidade média de ração fornecida ao mascote.

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Mundo Cão
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