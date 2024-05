Blue Origin retoma viagens de turismo espacial neste domingo. Veja como assistir.

Após quase dois anos sem voos tripulados, a empresa de turismo espacial Blue Origin, de Jeff Bezos, irá mandar novos turistas ao espaço neste domingo (19).

O foguete New Shepard comanda a missão batizada de N-25. O lançamento está previsto para 10h30 no horário de Brasília, e pode ser acompanhado por uma transmissão ao vivo no site da empresa.

Os voos da Blue Origin são um tipo de turismo para quem realmente está com grana sobrando, com passagens custando a partir de US$ 1 milhão. as viagens já contaram com a participação de pessoas famosas, como o ator americano William Shatner, que interpretou o Capitão James Kirk na série de TV Star Trek, além de diversos empresários.

Dessa vez, a missão terá seis passageiros. Além de alguns empresários e milionários, o capitão aposentado da Força Aérea americana Edward Dwight estará na tripulação. Há 50 anos, ele foi o primeiro astronauta negro a se candidatar para voar no espaço.

Escolhido pelo então presidente John F. Kennedy, em 1961 Dwight começou o seu treinamento no programa de elite na Escola de Pilotos de Teste da Força Aérea dos EUA. Em 1963, após a morte de Kennedy, ele foi preterido e outro piloto foi escolhido.

Em agosto de 2022, a Blue Origin lançou o NS-22, o até então último voo tripulado da empresa. Já em setembro, durante a missão não tripulada NS-23, um problema ocorreu. Uma anomalia causou uma falha termoestrutural, superaquecendo o foguete, que acabou explodindo.

Enquanto técnicos investigavam a origem do problema, a empresa decidiu suspender novos voos. O retorno aconteceu somente em dezembro do ano passado, com o lançamento da missão não tripulada NS-24.

A missão NS-25 deste domingo será o sétimo voo tripulado realizado pela empresa – que já teve, inclusive, a participação de um brasileiro. O engenheiro Victor Correa Hespanha foi sorteado em 2022 para estar a bordo da missão NS-21.

