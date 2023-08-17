Casaco esquenta usando eletricidade

A jaqueta Metaheat 2.0, da marca brasileira Aramis, tem uma malha elétrica interna que gera calor. Ele é alimentado por uma bateria recarregável que dura 4h a 12h, dependendo da potência selecionada.

A temperatura é controlada por um app ou em botões na própria jaqueta, que é impermeável e pesa 600 g (incluindo os 200 g da bateria).

A bateria é removível, mas mesmo assim o casaco não pode ir à máquina de lavar (requer limpeza a seco). Custa R$ 2.900.