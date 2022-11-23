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Tecnologia

Como a identidade online molda nosso uso da redes

Vale mostrar a cara: saber quem está publicando, seu histórico e reputação faz toda a diferença nas nossas interações – positivas e negativas.

Por Leo Caparroz 23 nov 2022, 08h41 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Foto de um homem de frente. Tem uma moldura quadrada em torno de sua cabeça e seu rosto está pixelado.
 (Yagi Studio/Getty Images)
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Em um novo estudo publicado na Nature Human Behavior, intitulado “Efeitos de identidade nas mídias sociais“, os pesquisadores conduziram um experimento em larga escala para medir como as identidades moldam o consumo de conteúdo e as interações online.

Com duração de 89 semanas, usando um site similar ao Reddit, os pesquisadores registraram as respostas de mais de 6.400 espectadores em quase 350 mil comentários gerados por 3.725 usuários.

Cada espectador podia ver uma publicação como “anônima”, sem o nome do usuário ou identificação de quem comentou; ou como “identificada”: nesse caso, ele poderia ver e clicar no nome de usuário do comentador diretamente acima do comentário, como na maioria das redes.

Assim como no Reddit, os usuários podiam votar positivamente, como uma curtida, em uma publicação. Ou podiam votar negativamente para dizer que não gostavam daquilo ou não concordavam.

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Os pesquisadores descobriram que esses sinais e informações de identificação aplicadas a contas em redes sociais mudavam a forma como os espectadores percebiam o conteúdo e interagiam com ele.

A presença da identidade foi responsável ​​por até 61% da variação na votação. Mais da metade das decisões dos usuários de votar a favor ou votar contra o conteúdo foi consequência de saber quem publicou – mais especificamente, saber sua reputação. Somos mais propensos a nos envolver positivamente com usuários que apresentaram opiniões anteriores positivas, quantidades significativas de postagens e que já interagiram positivamente com nosso próprio conteúdo.

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Enquanto os usuários com boa reputação viram um aumento na probabilidade de interação com seu conteúdo, quem era malvisto sentiu o oposto. As reputações ruins resultaram em mais votos negativos, menos votos positivos e menos respostas.

As pistas de identidade também fizeram com que usuários avaliassem o conteúdo mais rapidamente, confiando mais na impressão inicial – o que, segundo os pesquisadores, é algo negativo para a saúde das redes. Quando quem posta o conteúdo é mais importante do que o conteúdo em si, as pessoas com reputação positiva ganham mais votos e engajamento, perpetuando um ciclo de visualizações que tornam certos perfis, e opiniões, dominantes.

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“Esses resultados implicam que as opiniões das pessoas e os comportamentos de engajamento online não são apenas – ou mesmo em grande parte – o que alguém está dizendo ou postando online, mas são ainda mais sobre quem são e quais marcadores de identidade estão associados a eles”, afirma Sinan Aral, um dos autores do estudo. “Em um momento da história em que estamos debatendo publicamente o uso de identidades verificadas e pistas de identidade online, nossa pesquisa sugere que tais pistas têm efeitos significativos sobre como percebemos e nos envolvemos com o conteúdo.”

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