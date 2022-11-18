Dez vezes mais rápido que o silício

O amplificador RA180, da marca coreana HiFi Rose, usa um novo tipo de circuito eletrônico, com transistores feitos de nitreto de gálio (GaN): um metal capaz de mudar de estado 10 vezes mais rápido do que o silício.

Por isso, o RA180 promete reproduzir muito melhor os detalhes das músicas – e tocá-las com uma qualidade jamais ouvida, sejam quais forem as caixas de som utilizadas.

Ele custa caro, US$ 5.500 (mas logo as empresas chinesas começam a lançar modelos GaN mais baratos).